Рішення про підвищення цін на проїзд у Києві ухвалять після аналізу відповідних розрахунків, - заступник голови КМДА Поворозник
Про це повідомив в ефірі "Україна 24" перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Раніше "Київський метрополітен" і "Київпастранс" направили звернення до влади, в якому просять підвищити ціну за проїзд до понад 21 грн або виділити додаткові гроші з бюджету міста для підтримки підприємств під час пандемії.
"Ці документи передають до департаменту транспорту і департамент економіки. Буде зроблено аналіз розрахунків. Після цього ухвалюватиметься рішення. Сама зміна тарифів є досить тривалою - це процес 2-3 місяців мінімум", - зазначив Поворозник.
Нагадаємо, 13 березня під Київрадою відбулася масова акція протесту профспілок транспортників. Працівники "Метрополітену" і "Київпастрансу" вимагали від депутатів ухвалити рішення про підвищення тарифів на проїзд у громадському транспорті до 25 гривень.