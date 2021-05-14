Медведчук не потрібен ні українській, ні російській владі. Путін не піде військовим шляхом для підтримки свого кума, - нардеп "Голосу" Железняк

Лідер фракції "Голос" Ярослав Железняк не вважає справу Медведчука піаром влади.

Про це йдеться в матеріалі Цензор.НЕТ "Справа Медведчука:" весняні посадки", "війна" чи піар?".

Железняк зазначив, що "війна" між Зеленським і Медведчуком, яка була оголошена ще санкціями РНБО, триває.

"В особистих розмовах ще до місцевих виборів представники влади заявляли, що вони просуватимуть справи проти Медведчука. Мені здається, для Зеленського це питання, зокрема, виживання на посаді. Тому, гадаю, йтимуть до кінця", - додав нардеп.

Водночас парламентар вважає, що для Зеленського це протистояння не тільки з Медведчуком.

"Ситуація чітко показала: як тільки той втратив стовідсотковий захист свого кума Путіна, все інше не мало жодного значення. Він самостійно не може ні на що вплинути. А відносини між Путіним і Зеленським погані. Ми всі це бачимо. Якісь спроби домовитися успіху не мали. Що добре для України. А для Медведчука це свідчить про те, що його "акція" однозначно впала. Путін вже не використовує його як переговорника. Медведчук не потрібен українській владі. З огляду на все, російській теж", - наголосив він.

За словами Железняка, можливо, якось Путін і спробує його захистити.

"Але що він може зробити?! Війна на Донбасі і так була, є і, на жаль, найближчим часом триватиме. Ми бачили, що росіяни підвели війська, потім відвели. Але вже три місяці діють санкції. У нас є міжнародна підтримка. Путін не піде військовим шляхом для підтримки Медведчука. Здається, для нього вже це не настільки важлива фігура. То й що, що вони куми? Українська політика давно показала, що не завжди тут куми тримаються разом. Що вже говорити про російську. Для Путіна Медведчук - підлеглий, а не повноправний член Альянсу. Це помітно навіть за тими переговорами, які "зливали" в мережу. Там чітко зрозуміло, хто головний. І це точно не Медведчук", - зазначив парламентар.

"Я сподівався, що його посадять. Насправді, статті дуже "важкі". Йдеться не про шахрайство, а про державну зраду і розграбування держресурсів. Обвинувачення просило заставу. Але що таке 300 мільйонів для Медведчука? У нього іноді відпочинок коштує дорожче. Не забувайте, що є ще один фігурант - Тарас Козак. У середу я був на ефірі з Іллею Ківою. Я його прямо запитав, де ж Козак? Дізнався, що його колеги говорять про те, що не в курсі, де він перебуває. Найімовірніше, прийняв для себе зовсім інше рішення, ніж Медведчук, і не планує повертатися в Україну", - додав Железняк.

Думки нардепів про підозру Віктору Медведчуку читайте тут.

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Як повідомлялося, прокуратура просила відправити Медведчука в СІЗО з альтернативою внесення застави в розмірі 300 млн грн. Медведчук заявляв, що через блокування його рахунків не зможе сам заплатити за себе заставу.

Нагадаємо, 11 травня генеральний прокурор Ірина Венедіктова підписала підозри у державній зраді і замаху на розкрадання національних ресурсів у Криму народним депутатам Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку.

Слідчі СБУ проводили обшуки в офісі ОПЗЖ у кабінетах Медведчука на Великій Васильківській у Києві та ще в двох житлових будинках народного депутата в Києві.

Служба безпеки України опублікувала документи, що свідчать про вину нардепів ОПЗЖ Віктора Медведчука і Тараса Козака в державній зраді. Також оприлюднено аудіозаписи розмов Медведчука з високопосадовцем РФ.

На брифінгу Іван Баканов заявив, що повідомлений про підозру в державній зраді народний депутат з фракції ОПЗЖ Тарас Козак наразі перебуває в РФ, а його колега по фракції Віктор Медведчук - в Україні.

12 травня Медведчук прийшов до Офісу Генпрокурора, щоб ознайомитися з підозрою. Він хотів без попередніх домовленостей потрапити в кабінет генпрокурора Венедіктової, але його не пустили. Водночас йому вручили клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

13 травня суд відправив Медведчука під домашній арешт до 9 липня.

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