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Військові комунікації Армії Оборони Ізраїлю просто прекрасні. Україні поки що далеко до такого рівня, - ексрадниця міністра оборони Попова

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Військові комунікації Армії Оборони Ізраїлю просто прекрасні. Україні поки що далеко до такого рівня, - ексрадниця міністра оборони Попова
Військова комунікація в Україні суттєво покращилася порівняно з 2014 роком, проте за цим показником нам ще далеко до військової комунікації Армії Оборони Ізраїлю.

Про це повідомила на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук ексзаступниця міністра інформполітики (з лютого 2015 по серпень 2016 року), колишня радниця міністра оборони (з грудня 2014 по жовтень 2015 року) Тетяна Попова, інформує Цензор.НЕТ.

"Як людина, яка в 2014 році щодня консультувала ІАЦ РНБО, а з грудня 2014 року по листопад 2015 року Міноборони з питань комунікацій, скажу, що комунікації Армії Оборони Ізраїлю просто прекрасні. Я навіть не знаю, у якій армії у світі вони кращі. Все чітко, зрозуміло. Спікери та їхні помічники відповідають і підтверджують присутність і о 2 годині ночі, посольство відповідає з 8 ранку", - наголошує вона.

За її словами, матеріали в соцмережах і на сайтах своєчасні, чіткі, зрозумілі, корисні. Різними мовами.

"Порівняно з нашим літом-осінню 2014 року, звичайно це як стратосфера і земля. Хоча, якщо порівнювати з нашою сьогоднішньою військовою комунікацією, так ми піднялися кілометрів на 5 від землі, але поки ще далеко не на рівні Армії Оборони Ізраїлю", - додала Попова.

Вона також оприлюднила посилання на твітер відомства.

"Подивіться. Це дійсно цікаво", - підсумувала експертка.

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Військові комунікації Армії Оборони Ізраїлю просто прекрасні. Україні поки що далеко до такого рівня, - ексрадниця міністра оборони Попова 01
Військові комунікації Армії Оборони Ізраїлю просто прекрасні. Україні поки що далеко до такого рівня, - ексрадниця міністра оборони Попова 02
Військові комунікації Армії Оборони Ізраїлю просто прекрасні. Україні поки що далеко до такого рівня, - ексрадниця міністра оборони Попова 03
Військові комунікації Армії Оборони Ізраїлю просто прекрасні. Україні поки що далеко до такого рівня, - ексрадниця міністра оборони Попова 04
Військові комунікації Армії Оборони Ізраїлю просто прекрасні. Україні поки що далеко до такого рівня, - ексрадниця міністра оборони Попова 05Військові комунікації Армії Оборони Ізраїлю просто прекрасні. Україні поки що далеко до такого рівня, - ексрадниця міністра оборони Попова 06
Військові комунікації Армії Оборони Ізраїлю просто прекрасні. Україні поки що далеко до такого рівня, - ексрадниця міністра оборони Попова 07

Військові комунікації Армії Оборони Ізраїлю просто прекрасні. Україні поки що далеко до такого рівня, - ексрадниця міністра оборони Попова 08
Військові комунікації Армії Оборони Ізраїлю просто прекрасні. Україні поки що далеко до такого рівня, - ексрадниця міністра оборони Попова 09
Військові комунікації Армії Оборони Ізраїлю просто прекрасні. Україні поки що далеко до такого рівня, - ексрадниця міністра оборони Попова 10
Військові комунікації Армії Оборони Ізраїлю просто прекрасні. Україні поки що далеко до такого рівня, - ексрадниця міністра оборони Попова 11
Військові комунікації Армії Оборони Ізраїлю просто прекрасні. Україні поки що далеко до такого рівня, - ексрадниця міністра оборони Попова 12

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Топ коментарі

  • 18c49ed2
    Действительно израильтяне молодцы. На каждый подлый удар отвечают десятикратно, а не вводят запрет на ответный огонь, чтобы не провоцировать врага.
  • Aleks_15
    голосовать нужно правильно
  • Олег Куницин
    Это потому что Израиль это националистическое гос-во, у евреев президент еврей и они не зовут арабский мир к себе домой.
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