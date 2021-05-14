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Сьогодні відбудеться засідання РНБО. Буде продовження санкцій (оновлено)

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Сьогодні відбудеться засідання РНБО. Буде продовження санкцій (оновлено)
Сьогодні, 14 травня, відбудеться чергове засідання Ради національної безпеки і оборони України (РНБО).

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомило агентству "Інтерфакс-Україна" джерело, близьке до апарату РНБО.

"Засідання РНБО відбудеться сьогодні", - сказав співрозмовник агентства.

Порядок денний засідання поки невідомий, початок о 16.00.

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Цю інформацію підтверджують також джерела РБК-Україна.

За їхніми даними, засідання відбудеться за участі президента Володимира Зеленського.

"Буде продовження санкцій. Проти частини компаній, щодо яких обмеження були введені минулого року", - уточнив один зі співрозмовників.

Назви фігурантів нового списку санкцій джерела поки не розкривають.

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Топ коментарі

  • Леонід Мефодовський
    Тобто сьогодні відбудеться черговий концерт кварталу...
  • Serhii 3ed11e2e
    Если ты от жизни от своей устал,может быть заглянешь в наш вечерний квартал
  • 18c49ed2
    Ага Сьогодні відбудеться засідання РНБО, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 6327

    Сьогодні відбудеться засідання РНБО, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 9298
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