Сьогодні відбудеться засідання РНБО. Буде продовження санкцій (оновлено)
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Сьогодні, 14 травня, відбудеться чергове засідання Ради національної безпеки і оборони України (РНБО).
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомило агентству "Інтерфакс-Україна" джерело, близьке до апарату РНБО.
"Засідання РНБО відбудеться сьогодні", - сказав співрозмовник агентства.
Порядок денний засідання поки невідомий, початок о 16.00.
Цю інформацію підтверджують також джерела РБК-Україна.
За їхніми даними, засідання відбудеться за участі президента Володимира Зеленського.
"Буде продовження санкцій. Проти частини компаній, щодо яких обмеження були введені минулого року", - уточнив один зі співрозмовників.
Назви фігурантів нового списку санкцій джерела поки не розкривають.