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Київрада закликає Кабмін компенсувати мільярдні борги перевезення пільговиків з інших міст

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Київрада закликає Кабмін компенсувати мільярдні борги перевезення пільговиків з інших міст
Київрада проголосувала за направлення звернення до Кабміну і Верховної Ради з вимогою погасити заборгованість за пільгові перевезення пасажирів з інших міст з 2016 року.

Рішення підтримали 88 депутатів, повідомляє офіційний сайт Київради. У зверненні депутати нагадують чиновникам, що саме держава повинна фінансувати пільги, які встановлює.

"До 2016 року компенсаційні виплати за пільговий проїзд здійснювались шляхом надання місцевим бюджетам субвенції з Державного бюджету. Проте, у 2016 році до Бюджетного кодексу України були внесені зміни. Таким чином, всупереч вимогам Конституції, держава відмовилась фінансувати з Держбюджету гарантований нею пільговий проїзд, який був встановлений рішеннями державних органів", - сказано у зверненні.

Мер Києва Віталій Кличко зазначив, видатки з міського бюджету Києва на компенсацію пільгового проїзду у 2019 році вони склали 747,7 млн грн, у 2020 році – 489 млн грн, а на 2021 рік заплановано витратити 803,3 млн грн.

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Він наголосив на тому, що в умовах епідемії коронавірусу місту складно виділяти необхідні кошти. Особливо, коли держава несправедливо продовжує вилучати з бюджету Києва надходження від ПДФО - 60% замість 40 %, як з інших міст.

"В умовах обмеженого фінансового ресурсу та відсутності фінансової підтримки з державного бюджету все частіше ставиться під питання можливість подальшого фінансування встановлених державою пільг на перевезення з місцевих бюджетів. Київська міська рада звертається до уряду та парламенту з вимогою врегулювати питання компенсації виплат за пільговий проїзд з державного бюджету", - підсумував Кличко.

Топ коментарі

  • Andriy Kalnyshevsky
    Согласие на перевозку льготников являєтся одним из условий получения лицензий.
    Не желают перевозчики так работать - всегда можно лицензию сдать.
  • Злий Грицько
    Казав і буду казати, вже давно треба цю лавочку деребана бюджетних коштів припиняти. Скільки виділяється коштів з бюджетів державного та місцевих? От всі ці кошти треба розподілити на пенсіонерів держави (якщо держава вважає, що цим людям потрібно віддячити за заслуги перед державою) Все це називається монетизація пільг. Але ж це не хочуть робити ні на рівні держави ні на місцевих рівнях. Так же дуже просто перекладати бюджетні кошти в кармани чиновників та перевізників. Хто рахував скільки їзде пільговиків? Та ніхто! Все треба монитизувати як субсидії. Тоді ніхто не буде в транспорті доказвати кондуктору чи шоферу "шо ти не козел" і маєш право на безкоштовний проїзд.
  • Игокович
    Сколько неместных пенсов ездят в Киеве? Они там повально за колбасой?
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