Уперше зменшилася кількість олігархів. Мінус Медведчук. Будуть ще мінуси, - Зеленський

Уперше за багато років в Україні не збільшилася, а зменшилася кількість олігархів. Віктор Медведчук був позбавлений можливості використовувати медіаактиви і державне майно на шкоду країні. Будуть ще мінуси, поки всі олігархи не стануть просто великими бізнесменами.

Про це президент Володимир Зеленський написав у колонці для сайту Фокус, передає Цензор.НЕТ.

"Хто зумів скористатися повністю можливостями, які були у нас з 1990-х років? Ви знаєте прізвища цих людей. Вони щорічно перераховуються у списку найбагатших українців. А що ж інші? Суспільство повинно просто адаптуватися до того, як ці обрані і наближені до них розподіляли між собою ресурси - політичний, фінансовий, промисловий, медійний", – зазначає Зеленський.

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За його словами, гру за правилами "обрані" моделювали для себе.

"Відверто скажу, держава, де є подібна нерівність, точно не зможе бути комфортною і конкурентною. Абсолютна більшість українців не вважала таку ситуацію справедливою. Саме це і відбилося на підсумках виборів 2019 року. Те, з яким красномовним результатом програв тоді один з олігархів, наочно демонструє, на що насправді розраховує суспільство", - пише президент.

На думку глави держави, дещо чинній владі вже вдається.

"Наприклад, вперше за багато років не збільшилася, а зменшилася кількість олігархів. Мінус Медведчук. За допомогою законних інструментів Медведчук був позбавлений можливості використовувати медіаактиви і державне майно для того, щоб відверто бити по країні і наносити руйнівний шкоди державній безпеці", - пише Зеленський.

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Він підкреслив, що будуть ще мінуси, поки всі олігархи не стануть просто великими бізнесменами.

"Це могли б зробити і влади, які були раніше. Якби хотіли. Але тоді вважалося, що олігархи - це вигідно, закономірно і гарантує стабільність", - вважає президент.

Зеленський повідомив, що найближчим часом суспільству буде представлений "фундаментальний законопроєкт про деолігархізацію, який зафіксує системний погляд на цю проблему".

"Поки цього не було, країна десятиліттями рухалася до статусу бідної в Європі. Ми це забезпечимо - і Україна зможе перейти до стабільного економічного зростання протягом десятиліть, нарешті, вирішить зокрема, і проблему бідності", - вважає президент.

Нагадаємо, 11 травня генеральний прокурор Ірина Венедіктова підписала підозри у державній зраді і замаху на розкрадання національних ресурсів у Криму народним депутатам Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку.

Слідчі СБУ проводили обшуки в офісі ОПЗЖ у кабінетах Медведчука на Великій Васильківській у Києві та ще в двох житлових будинках народного депутата в Києві.

Служба безпеки України опублікувала документи, що свідчать про вину нардепів ОПЗЖ Віктора Медведчука і Тараса Козака в державній зраді. Також оприлюднено аудіозаписи розмов Медведчука з високопосадовцем РФ.

На брифінгу Іван Баканов заявив, що повідомлений про підозру в державній зраді народний депутат з фракції ОПЗЖ Тарас Козак наразі перебуває в РФ, а його колега по фракції Віктор Медведчук - в Україні.

12 травня Медведчук прийшов до Офісу Генпрокурора, щоб ознайомитися з підозрою. Він хотів без попередніх домовленостей потрапити в кабінет генпрокурора Венедіктової, але його не пустили. Водночас йому вручили клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

13 травня суд відправив Медведчука під домашній арешт до 9 липня.

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