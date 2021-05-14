Неправильно казати, що за Медведчука взялися при Єрмаку. Краще запитати, як часто він сам телефонував куму Путіна, - нардеп Лерос

Підозра Віктору Медведчуку - це громовідвід, щоб Зеленському та його команді можна було показати хоч якусь політичну діяльність, яку вони можуть назвати патріотичною.

Про це заявив нардеп Гео Лерос, йдеться в матеріалі Цензор.НЕТ "Справа Медведчука: "весняні посадки", "війна" чи піар?".

Парламентар зазначив, що понад два роки Офіс Президента і Зеленський успішно домовлялися з Медведчуком і його оточенням щодо ключових голосувань, зокрема, кадрових призначень. І навіть щодо того, яких народних депутатів запрошувати на ефіри, а яких блокувати.

"І тут різко змінився порядок денний. Важко сказати, чи продовжить ОПЗЖ голосувати разом зі "Слугою народу". Там же є різні групи впливу. Останнє кадрове призначення Галущенка міністром енергетики вони підтримали. Щодо одного з голосувань за Вітренка теж давали голоси "за". Тому складно спрогнозувати, як буде далі. Але для мене очевидно, що сьогоднішні дії ніяк не пов'язані з тим, що Зеленський змінив свою думку і різко став патріотом країни. Ми два роки бачили його іменне обличчя. Вже пішов третій рік перебування на посаді президента, а якихось фактичних перемог у нього так і немає. Тому відтворюється така картинка: Зеленський - патріот, який бореться з "п'ятою колоною", - наголосив Лерос.

Водночас, за словами нардепа, неправильно говорити, що за Андрія Єрмака взялися за Медведчука.

"Актуальнішео запитати його самого, як часто протягом двох років він розмовляв з Медведчуком та іншими представниками ОПЗЖ. У Єрмака на сьогодні дуже хитке становище. Ми бачимо реакцію західних партнерів, зокрема американців. Вони володіють повною інформацією з приводу його діяльності щодо зриву операції стосовно "вагнерівців", тісних взаємин з Козаком. Як би він зараз із себе не намагався вдати прозахідну людину, навряд чи йому це вдасться. Політиком його важко назвати. Не плутаймо. Єрмак - це канцеляр. Так, він має абсолютний вплив на президента. Але, насправді, його завдання - налити воду в кулер і дати пачку паперу формату А4, а не впливати на політичний порядок денний країни", - підсумував він.

Реакцію нардепів на підозру Віктору Медведчуку читайте тут.

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Як повідомлялося, прокуратура просила відправити Медведчука в СІЗО з альтернативою внесення застави в розмірі 300 млн грн. Медведчук заявляв, що через блокування його рахунків не зможе сам заплатити за себе заставу.

Нагадаємо, 11 травня генеральний прокурор Ірина Венедіктова підписала підозри у державній зраді і замаху на розкрадання національних ресурсів у Криму народним депутатам Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку.

Слідчі СБУ проводили обшуки в офісі ОПЗЖ у кабінетах Медведчука на Великій Васильківській у Києві та ще в двох житлових будинках народного депутата в Києві.

Служба безпеки України опублікувала документи, що свідчать про вину нардепів ОПЗЖ Віктора Медведчука і Тараса Козака в державній зраді. Також оприлюднено аудіозаписи розмов Медведчука з високопосадовцем РФ.

На брифінгу Іван Баканов заявив, що повідомлений про підозру в державній зраді народний депутат з фракції ОПЗЖ Тарас Козак наразі перебуває в РФ, а його колега по фракції Віктор Медведчук - в Україні.

12 травня Медведчук прийшов до Офісу Генпрокурора, щоб ознайомитися з підозрою. Він хотів без попередніх домовленостей потрапити в кабінет генпрокурора Венедіктової, але його не пустили. Водночас йому вручили клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

13 травня суд відправив Медведчука під домашній арешт до 9 липня.

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