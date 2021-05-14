За добу від COVID-19 у Києві померли 22 людини, одужали - 848, виявили 681 випадок, - Кличко

За добу в Києві з діагнозом "коронавірус" госпіталізували 88 пацієнтів, 144 - з підозрою на COVID-19 і пневмоніями.

Про це в ході брифінгу заявив мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

"Ситуація із захворюваністю в столиці стабілізувалася. Сплесків із великою кількістю нових випадків останнім часом немає. Зменшилася і кількість хворих, і кількість госпіталізованих. Але, на жаль, високою залишається смертність від вірусу. Минулої доби в місті виявили 681 інфікованого. Померли 22 людини - 11 жінок та 11 чоловіків. Усього за період пандемії в столиці 4905 летальних випадків від вірусу. А підтверджених випадків захворювання в місті на сьогодні 201 209", - повідомив Кличко.

Серед тих, хто захворіли: 402 жінки віком від 18 до 92 років та 8 дівчаток від 2 до 17 років. А також 260 чоловіків віком від 18 до 85 років та 11 хлопчиків від 1 до 17 років.

Також читайте: Доведений факт - фізична активність знижує ризик перенести COVID-19 у важкій формі, - Ляшко

Захворіли, зокрема, 9 медиків. Минулої доби в стаціонари медзакладів потрапили 88 хворих на коронавірус.

А також госпіталізували 144 пацієнтів з підозрою на COVID-19 і пневмоніями. Всього в лікарні за добу потрапили 232 людини. Одужали минулу добу 848 киян. Загалом коронавірус поборов 130 961 житель столиці.

Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі - 128, в Шевченківському - 115 і в Солом'янському районі - 110 випадків.