Побитий "слуга народу" Соломчук запропонував ізолювати "біологічну істоту" Барну
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у своєму Telegram.
"Прямий ефір телеканалу - це не вулиця, де на удар треба відповідати ударом. З екранів телевізорів наші люди мають бачити конструктивну дискусію, а не те, як неадекватна людина дозволяє собі підло вдарити іншу в обличчя", - написав він.
Соломчук припустив, що завтра Барна може накинутися на людей на вулиці чи вчинити інші неадекватні дії, які потребують оцінки психологів: "Він має нести відповідальність перед законом, тому я чиню як громадянин правової держави. Неадекватність не має породжувати неадекватність, а мати відповідні правові наслідки".
"Якщо біологічна істота Барна звик жити за законами племені, то його треба ізолювати від оточуючих", - резюмував нардеп.
Як повідомлялося раніше, колишній нардеп Олег Барна влаштував бійку в прямому ефірі з депутатом від "Слуги народу" Дмитром Соломчуком.