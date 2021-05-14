"Ми все можемо": на "Свободі слова Савіка Шустера" обговорять справу проти Медведчука, санкції РНБО та російську агентуру в Україні
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Крім цього, гості студії обговорять:
- Як відреагує Володимир Путін на обвинувачення проти свого кума в державній зраді?
- Російська агентура в Україні: чи багато їх?
- Санкції РНБО: хто наступний?
Чим насправді дихає країна - у "Свободі слова Савіка Шустера" в п'ятницю о 21:00.
В обговоренні цих питань візьмуть участь:
Ірина Венедіктова, генеральний прокурор України;
Олексій Данілов, секретар РНБО України;
Давид Арахамія, голова фракції партії "Слуга народу";
Олексій Гончаренко, народний депутат, "Європейська Солідарність";
Нестор Шуфрич, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя";
Микола Катеринчук, лідер "Європейської партії України";
Геннадій Гудков, депутат Державної думи Росії 3-6 скликань;
Юрій Бутусов, головний редактор інтернет-видання "Цензор.НЕТ";
Сергій Щербина, головний редактор інтернет-видання "РБК-Україна";
Олександр Мартиненко, генеральний директор "Інтерфакс-Україна".
Вони говорять, а вирішує народ.