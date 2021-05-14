В ОПЗЖ не вважають війну на Донбасі агресією РФ, - соратник Медведчука Загородній
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Нардеп ОПЗЖ, соратник Віктора Медведчука Юрій Загородній заявив, що у фракції не визнають військову агресію Російської Федерації на Донбасі.
Про це Загородній заявив в інтерв'ю "НВ", передає Цензор.НЕТ.
"Російської агресії на сході України немає. Є збройний конфлікт, внутрішній збройний конфлікт", - заявив Загородній у відповідь на запитання про позицію партії з цього питання.
Натомість він повідомив, що в ОПЗЖ вважають анексію Криму Росією незаконною.