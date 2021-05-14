Новини • Агресія Росії проти України

В ОПЗЖ не вважають війну на Донбасі агресією РФ, - соратник Медведчука Загородній

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В ОПЗЖ не вважають війну на Донбасі агресією РФ, - соратник Медведчука Загородній
Нардеп ОПЗЖ, соратник Віктора Медведчука Юрій Загородній заявив, що у фракції не визнають військову агресію Російської Федерації на Донбасі.

Про це Загородній заявив в інтерв'ю "НВ", передає Цензор.НЕТ.

"Російської агресії на сході України немає. Є збройний конфлікт, внутрішній збройний конфлікт", - заявив Загородній у відповідь на запитання про позицію партії з цього питання.

Натомість він повідомив, що в ОПЗЖ вважають анексію Криму Росією незаконною.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В ОПЗЖ обшуки у Медведчука назвали "помстою" і "політичною розправою"

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Топ коментарі

  • Шрек Баблокат
    не было никакой "Великой Отечественной войны" между Германией и СССР..
    просто Гитлер поддержал "внутренний гражданский конфликт" генерала Власова и атамана Краснова против кровавой хунты Сталина..
    В ОПЗЖ не считают войну на Донбассе агрессией РФ, - соратник Медведчука Загородний - Цензор.НЕТ 7039
  • Ёши Ёкомуро
    Это госизмена! В ОПЗЖ не считают войну на Донбассе агрессией РФ, - соратник Медведчука Загородний - Цензор.НЕТ 3556
  • NonCFist
    Она самая! И то уже давно.
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