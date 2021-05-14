Посол Маасікас про вступ України в ЄС: "Я доживу до цього дня"

Що в Україні не так, як в Європі, а також про перспективи вступу країни в ЄС розповів естонський дипломат, глава представництва ЄС в Україні Матті Маасікас.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це посол повідомив в ексклюзивному інтерв'ю в рамках програми Ранок у великому місті на телеканалі ICTV.

Говорячи про те, з чим в Європі асоціюють Україну, він сказав: "Україна велика. У вас найкращі чорноземи у світі, ви можете нагодувати всю Європу і, звичайно, на жаль, це конфлікт на Сході України. Іноді корупція".

На думку дипломата рівень життя в Україні за 10-бальною шкалою на тверду сімку.

Разом з тим Маасікас зазначив, що стандарти життя в Україні не такі, як у Європі: "Україна втратила якийсь проміжок часу з моменту незалежності 30 років тому, і зараз вам треба це надолужити".

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Говорячи про те, коли Україна може стати членом ЄС, дипломат сказав: "Я доживу до цього дня ... Чим більше Україна реформує, тим більше ЄС підтримує Україну".

"Зараз Україна змінює свій вектор зі східного на західний. Це могло б бути трохи швидше ...", - сказав Маасікас.

Він вважає, що серед пріоритетних реформ повинна бути судова реформа: "Українцям треба дати можливість повірити в те, що, якщо щось піде не так, вони отримають правосуддя".

Відповідаючи на запитання, якою є позиція країн ЄС щодо агресії Росії, він сказав: "Повний осуд. Ми вважаємо, що українські лідери зробили певні кроки. Росія повинна зробити крок назустріч, чого ще не зробила. І Росія - це учасник конфлікту, а не посередник".