Пєсков про стосунки Медведчука з Путіним: Вони знають один одного, неодноразово зустрічалися, але він залишається українським політиком

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков прокоментував нинішні відносини голови політичної ради української партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктора Медведчука з російським президентом Володимиром Путіним.

За словами Пєскова, в Кремлі стежать за подіями в Україні, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Газету.ру.

Прессекретар підкреслив, що Медведчук є для Путіна українським політиком, який дотримується бажання нормалізації відносин між Російською Федерацією і Україною.

"Вони знають один одного, неодноразово зустрічалися, Медведчук не на словах, а на ділі реалізує свою позицію, але він залишається українським політиком", - відповів Пєсков на запитання журналістів про те, чи є у російської сторони контакти з Медведчуком.

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Як повідомлялося, прокуратура просила відправити Медведчука в СІЗО з альтернативою внесення застави в розмірі 300 млн грн. Медведчук заявляв, що через блокування його рахунків не зможе сам заплатити за себе заставу.

Нагадаємо, 11 травня генеральний прокурор Ірина Венедіктова підписала підозри у державній зраді і замаху на розкрадання національних ресурсів у Криму народним депутатам Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку.

Слідчі СБУ проводили обшуки в офісі ОПЗЖ у кабінетах Медведчука на Великій Васильківській у Києві та ще в двох житлових будинках народного депутата в Києві.

Служба безпеки України опублікувала документи, що свідчать про вину нардепів ОПЗЖ Віктора Медведчука і Тараса Козака в державній зраді. Також оприлюднено аудіозаписи розмов Медведчука з високопосадовцем РФ.

На брифінгу Іван Баканов заявив, що повідомлений про підозру в державній зраді народний депутат з фракції ОПЗЖ Тарас Козак наразі перебуває в РФ, а його колега по фракції Віктор Медведчук - в Україні.

12 травня Медведчук прийшов до Офісу Генпрокурора, щоб ознайомитися з підозрою. Він хотів без попередніх домовленостей потрапити в кабінет генпрокурора Венедіктової, але його не пустили. Водночас йому вручили клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

13 травня суд відправив Медведчука під домашній арешт до 9 липня.

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