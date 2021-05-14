Змішування доз COVID-вакцини AstraZeneca і Pfizer призводить до більш частих побічних реакцій, - дослідження Оксфордського університету

Змішування доз вакцини Oxford-AstraZeneca і Pfizer-BioNTech при різних схемах імунізації призводить до частіших побічних реакцій (від легких до помірних) порівняно зі стандартними схемами дозування, коли дві дози дають однією вакциною.

Про це пишуть в журналі The BMJ автори дослідження на цю тему з Оксфордського університету, передає Цензор.НЕТ із посиланням ЛігаБізнесІнформ.

Змішані схеми вакцинації проти коронавірусу розглядаються в декількох країнах.

Вчені залучили до дослідження 830 учасників від 50 років і старше. 463 людини розбили на чотири групи з 28-денним інтервалом між дозами і 367 - на групи з 84-денним інтервалом. Вивчалися схеми: а) спочатку доза Pfizer, потім AstraZeneca, б) AstraZeneca, потім Pfizer, в) дві дози AstraZeneca, г) дві дози Pfizer.

При інтервалі в 28 днів обидва змішані режими викликали більш часті побічні реакції після другої дози, ніж стандартні режими. Це з'ясувалося в тому числі за кількістю пропусків роботи на наступний день після імунізації.

Читайте на "Цензор.НЕТ": COVID-вакцина для першого щеплення закінчилася в більшості областей: наступна поставка в Україну очікується 24-25 травня, - Ляшко

Про лихоманку повідомили: 34% учасників схеми AstraZeneca → Pfizer ( порівняно з 10% одержувачів AstraZeneca → AstraZeneca), а також 41% одержувачів Pfizer → AstraZeneca (порівняно з 21% одержувачів Pfizer → Pfizer).

Аналогічне збільшення частоти "побічок" спостерігалося і в частині ознобу, втоми, головного болю, болю в суглобах, нездужання і м'язового болю. Всі ці явища були короткостроковими. Інших проблем з безпекою не виявлено.

Автори поки не знають, чи пов'язано це з поліпшенням імунної відповіді; ці дані почнуть з'являтися через кілька тижнів.

Про використання парацетамолу протягом 48 годин після другої дози повідомили 36% при схемі AstraZeneca → AstraZeneca, 57% - AstraZeneca → Pfizer, 41% - Pfizer → Pfizer, і 60% - Pfizer → AstraZeneca.

Також читайте: За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 21 587 осіб, загалом - 918 164, - Степанов

Вплив змішаних схем на молодші вікові групи ще не відомий. "В цілому ми спостерігаємо більш високу швидкість реактогенності при звичайній схемі вакцинації в молодших вікових групах, тому у них вона може бути ще вище", - пишуть автори.