В ОПУ підтвердили проведення сьогодні засідання РНБО: На 17.30 заплановано брифінг за його результатами

В Офісі Президента України підтвердили, що сьогодні, 14 травня, відбудеться чергове засідання РНБО.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОПУ.

Зазначається, що орієнтовно о 17.30 відбудеться брифінг за результатами засідання Ради національної безпеки і оборони України. Хто буде спікером, не уточнюється. Також не повідомляється про порядок денний майбутнього засідання.

Брифінг транслюватиметься онлайн на офіційній фейсбук-сторінці Офісу Президента України.

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