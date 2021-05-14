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На переоформлення субсидій громадянам дали 5 місяців: Мінсоцполітики розповіло, куди звертатися і які документи подавати

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На переоформлення субсидій громадянам дали 5 місяців: Мінсоцполітики розповіло, куди звертатися і які документи подавати
У зв'язку з ухваленими в травні змінами в програмі житлових субсидій охочі отримувати державну допомогу мають переоформити документи в будь-який час протягом п'яти місяців.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства соціальної політики, передає Цензор.НЕТ.

При цьому міністерство закликає не створювати масових скупчень у місцях подачі документів, оскільки субсидія всім домогосподарствам, які подали заявки в травні-вересні 2021 року, призначена з травня 2021 року.

"Просимо усіх, хто потребує підтримки держави, не піддаватися панічним настроям, не створювати масових скупчень, адже житлова субсидія особам, які звернулися за її призначенням у будь-який місяць з травня до вересня 2021 р., буде нарахована починаючи з травня 2021 року", – йдеться в повідомленні.

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У Мінсоцполітики нагадали, що звернутися за оформленням субсидії можна через уповноважених осіб територіальних громад і ЦНАП, у структурні підрозділи з питань соцзахисту райдержадміністрацій або виконавчих органів міських рад, а також надіслати заповнені бланки поштою на адресу органу соцзахисту або оформити субсидію через електронний сервіс на сайті Мінсоцполітики.

Бланки заяви та декларації можна роздрукувати з офіційного вебсайту Мінсоцполітики з метою їх надання в паперовій формі особисто або надсилання поштою до органів соціального захисту населення, уповноважених посадових осіб виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідної територіальної громади та посадових осіб центру надання адміністративних послуг.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів України суттєво змінив порядок призначення житлових субсидій. За новими правилами, які вводяться з 1 травня, позбавлятимуть субсидій у разі наявності депозитів у банках, покупки валюти та інших покупок на 50 тисяч гривень.

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Топ коментарі

  • Scorpman Y
    а ведь при "бОрыге" Порохе - все было практически автоматически - никакой тупой диджитализации от зеленского, когда нужно собрать 100500 СПРАВОК... И без очередей (привет новым заражениям как раз среди пенсионеров и безработных!)
    И субсидии нарИду давали не от 20+% как стало при клоуне, а при 12% расходах...
    В общем, мудрому нарИду - клоун снова показал "велосипед и губозакаточную машинку" На переоформление субсидий гражданам дали 5 месяцев: Минсоцполитики рассказало, куда обращаться и какие документы подавать - Цензор.НЕТ 7693
  • Олександр Дніпро
    На переоформление субсидий гражданам дали 5 месяцев: Минсоцполитики рассказало, куда обращаться и какие документы подавать - Цензор.НЕТ 8061
  • Small Jerboa
    С 2019-ого года, количество выдаваемых субсидий уменьшилось в ЧЕТЫРЕ РАЗА!
    Это все, что вам надо знать о "заботе" Зеленского о своем ЛОХторате.
    На переоформление субсидий гражданам дали 5 месяцев: Минсоцполитики рассказало, куда обращаться и какие документы подавать - Цензор.НЕТ 6412
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