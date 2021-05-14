Греція відкрила кордони для туристів: українцям в'їзд до країну поки закритий
Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі Посольства України в Греції.
"Станом на 14 травня 2021 року рішення грецького уряду щодо в'їзду громадян України до Греції з туристичною метою не ухвалено. Зміни режиму в'їзду громадян України до Греції будуть невідкладно розміщені на сайті і фейсбук-сторінці Посольства України в Греції", - йдеться в повідомленні.
У п'ятницю, 14 травня, Міністерство туризму Греції повідомило про відкриття кордонів, в тому числі для туристів. Тепер вони не будуть зобов'язані проходити карантин.
Відомство обіцяє туристам безпечний відпочинок, усі запроваджені пів року тому обмеження скасовано, повідомляє РБК-Україна. Також знято обмеження для громадян Греції на переміщення між регіонами, а також відкрито музеї.
У разі відновлення польотів для в'їзду в Грецію з України треба або бути вакцинованим, або мати негативний тест на коронавірус, або мати антитіла до коронавірусу після одужання.