Греція відкрила кордони для туристів: українцям в'їзд до країну поки закритий

Греція в п'ятницю, 14 травня, відкрила кордони, в тому числі для туристів. Однак для українців в'їзд до країни поки закритий.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі Посольства України в Греції.

"Станом на 14 травня 2021 року рішення грецького уряду щодо в'їзду громадян України до Греції з туристичною метою не ухвалено. Зміни режиму в'їзду громадян України до Греції будуть невідкладно розміщені на сайті і фейсбук-сторінці Посольства України в Греції", - йдеться в повідомленні.

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У п'ятницю, 14 травня, Міністерство туризму Греції повідомило про відкриття кордонів, в тому числі для туристів. Тепер вони не будуть зобов'язані проходити карантин.

Відомство обіцяє туристам безпечний відпочинок, усі запроваджені пів року тому обмеження скасовано, повідомляє РБК-Україна. Також знято обмеження для громадян Греції на переміщення між регіонами, а також відкрито музеї.

У разі відновлення польотів для в'їзду в Грецію з України треба або бути вакцинованим, або мати негативний тест на коронавірус, або мати антитіла до коронавірусу після одужання.