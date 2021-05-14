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Цього року спостерігаємо сплеск спроб суїциду серед підлітків, - Венедіктова

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Цього року спостерігаємо сплеск спроб суїциду серед підлітків, - Венедіктова
В Україні залишається високим рівень тяжких злочинів, скоєних щодо дітей. Також у 2021 році простежується сплеск спроб суїциду серед підлітків.

Про це заявила генеральний прокурор Ірина Венедіктова в п'ятницю, виступаючи на міжнародній конференції "Світ без насильства" в Києві, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Занепокоєння викликає високий рівень тяжких та особливо тяжких злочинів, у яких потерпілими є діти, насамперед умисних вбивств, замахів, зґвалтувань", - сказала генпрокурор.

Минулого року, за її словами, жертвами умисних вбивств і замахів на них стали 63 дитини.

"У країні цього року ми всі спостерігаємо сплеск спроб суїциду серед підлітків. Лише цього року зареєстровано 90 суїцидальних випадків, тоді як за весь минулий рік їх було 123, а в 2019 році - 111", - підкреслила генпрокурор.

Також вона звернула увагу на те, що збільшилася кількість дітей, які постраждали від кримінальних правопорушень, пов'язаних з домашнім насильством.

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Топ коментарі

  • костя 1a153d12
    хочу наблюдать всплеск суицида среди депутатов, особенно за жиддя, министров и остальной швали
  • Паравоз
    Локдауны в действии. В текущем году наблюдаем всплеск попыток суицида среди подростков, - Венедиктова - Цензор.НЕТ 4857
  • kuba
    подросткам , детям банально не чем заняться ... нет гос программ по спортивному воспитанию , нет возможности учиться искусству , творчеству , технически развиваться , нет ничего что могло бы занять их головы , а то что есть - платно и ничтожно мало , и почему у них суицидальные наклонности ???
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