Рябошапка про справу Медведчука: "Ситуація видається постановочним шоу"

Ексгенпрокурор Руслан Рябошапка каже, що ситуація з Віктором Медведчуком має вигляд постановочного шоу, а Офіс Генпрокурора і СБУ були не готові до такого розвитку подій.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське Радіо".

"Ситуація видається постановочним шоу, а в цьому шоу була ідея змусити Медведчука покинути країну, а він не покинув. СБУ і Офіс Генпрокурора виявилися не готові до таких подій. Ми бачили, як проходив суд з обрання запобіжного заходу і там прокурори, мені здалося, були не зовсім переконливими, а докази не видавалися переконливими", - зазначив Рябошапка.

За його словами, Медведчук здається зручною мішенню, оскільки він представляє російські інтереси в Україні.

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Як повідомлялося, прокуратура просила відправити Медведчука в СІЗО з альтернативою внесення застави в розмірі 300 млн грн. Медведчук заявляв, що через блокування його рахунків не зможе сам заплатити за себе заставу.

Нагадаємо, 11 травня генеральний прокурор Ірина Венедіктова підписала підозри у державній зраді і замаху на розкрадання національних ресурсів у Криму народним депутатам Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку.

Слідчі СБУ проводили обшуки в офісі ОПЗЖ у кабінетах Медведчука на Великій Васильківській у Києві та ще в двох житлових будинках народного депутата в Києві.

Служба безпеки України опублікувала документи, що свідчать про вину нардепів ОПЗЖ Віктора Медведчука і Тараса Козака в державній зраді. Також оприлюднено аудіозаписи розмов Медведчука з високопосадовцем РФ.

На брифінгу Іван Баканов заявив, що повідомлений про підозру в державній зраді народний депутат з фракції ОПЗЖ Тарас Козак наразі перебуває в РФ, а його колега по фракції Віктор Медведчук - в Україні.

12 травня Медведчук прийшов до Офісу Генпрокурора, щоб ознайомитися з підозрою. Він хотів без попередніх домовленостей потрапити в кабінет генпрокурора Венедіктової, але його не пустили. Водночас йому вручили клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

13 травня суд відправив Медведчука під домашній арешт до 9 липня.

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