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Буковинець намагався провезти в Румунію набитий сигаретами торт "Наполеон", - Держприкордонслужба. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

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На кордоні з Румунією українські прикордонники вилучили контрабандну партію сигарет, яку замаскували під торт "Наполеон".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби.

Повідомляється, що торт, у якому були заховані 79 пачок сигарет, намагався провезти в Румунію 23-річний житель Чернівецької області.

"На вигляд звичайний торт "Наполеон", але виявилося, що "кулінарний шедевр" був приготований не за класичним рецептом. Головною сировиною для виготовлення кондитерського виробу були сигарети. Роль коржів для торта відігравали 79 пачок сигарет. Зверху "солодкий десерт" був змащений заварним кремом з кондитерською присипкою. Проте такий авторський "кулінарний витвір мистецтва" не потрапить до сторінок збірки рецептів", - йдеться в повідомленні.

Хитрість буковинця викрили за допомогою сканера в пункті пропуску "Порубне".

Буковинець намагався провезти в Румунію набитий сигаретами торт Наполеон, - Держприкордонслужба 01

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Ще 79 пачок сигарет, суміш для кальяну та 40 стіків для електронних сигарет були виявлені в сумці для перенесення оргтехніки.

Правоохоронці вилучили у буковинця контрабанду, товар оцінили в 11 тисяч гривень.

Буковинець намагався провезти в Румунію набитий сигаретами торт Наполеон, - Держприкордонслужба 02Буковинець намагався провезти в Румунію набитий сигаретами торт Наполеон, - Держприкордонслужба 03
Буковинець намагався провезти в Румунію набитий сигаретами торт Наполеон, - Держприкордонслужба 04Буковинець намагався провезти в Румунію набитий сигаретами торт Наполеон, - Держприкордонслужба 05
Буковинець намагався провезти в Румунію набитий сигаретами торт Наполеон, - Держприкордонслужба 06
Фото: сайт Держприкордонслужби

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Топ коментарі

  • Alexsander Sokoloff
    Горжусь земляками! Буковинець намагався провезти в Румунію набитий сигаретами торт "Наполеон", - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 1820
  • Bogdan_
    для этого существуют портативные сканеры биологического типа
    Буковинець намагався провезти в Румунію набитий сигаретами торт "Наполеон", - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 7065
  • я гражданин Украины
    а если это рецепт такой...- иди докажи.... Буковинець намагався провезти в Румунію набитий сигаретами торт "Наполеон", - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 6220 - это "борьба" с ....- вот что бы от такого - перевоза нескольких блоков сигарет - проиграла Украина...- окромя того что он, "перевозчик ", бы заработал себе на покушать 10 ойро....- вот когда фуры товара непрерывным потоком заходят в Украину - без оплаты налогов...- это нормальок - все в теме - все в кэшэ зЭлени и шЭколадэ...
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