31 обшук, 11 повідомлень про підозру і несплачені 100 млн грн податків, - у ДФС відзвітували про слідчі дії в Києві

Співробітники ГУ ДФС у м.Києві за процесуального керівництва Київської міської прокуратури упродовж останніх днів провели 31 обшук комунальних підприємств столиці та їхніх підрядних компаній у межах розслідування кримінальних проваджень щодо ухилення від сплати податків і зловживань повноваженнями.

Загальна сума ухилянь, докази щодо яких отримала ДФС завдяки вилученню первісної фінансово-господарської документації, перевищує 100 млн гривень, що еквівалентно вартості 150 тис. доз вакцин проти коронавірусу, яких гостро потребує система охорони здоров'я і українське суспільство загалом. Про це повідомив голова Державної фіскальної служби України Вадим Мельник.

"За результатами проведених процесуальних заходів вручено 11 повідомлень про підозру. Гарантувати економічну безпеку держави неможливо без викорінення протиправних схем щодо присвоєння публічних фінансів столиці, яка є найбільшим генератором валового національного доходу України. Упевнений, що саме Київ має задавати тренди в боротьбі з правопорушеннями у сфері оподаткування, масштабуючи цей досвід на регіони нашої країни. Діям осіб, причетних до присвоєння корупційної ренти в столиці, буде надана відповідна правова кваліфікація", - заявив глава ДФС.