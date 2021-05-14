У Моршині в межах експерименту вакцинували проти коронавірусу 61% населення: переходять до другого етапу дослідження, - мер Ільницький

У Моршині (Львівська область) вакцинували проти COVID-19 понад 60% населення в межах експерименту.

Про це розповів мер Моршина Руслан Ільницький у коментарі Радіо Свобода, передає Цензор.НЕТ.

Зазначимо, станом на 2020 рік у місті налічувалося понад 5700 жителів.

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61% населення Моршина вдалося вакцинувати протягом місяця.

Їм вкололи першу дозу препарату CoronaVac китайського виробництва.

Вже наступного тижня містяни отримають другу дозу, каже Ільницький.

Масову вакцинацію провели в межах експерименту для вивчення ефективності вакцинації в окремо взятому населеному пункті.

Запис на вакцинацію всіх охочих проводили через сімейних лікарів, а також на сайтах і Facebook-сторінках Моршинської міськради та місцевої лікарні.

У місті розмістили три білборди, на магазинах розклеїли плакати. Ставили також намети, де роздавали інформацію про важливість вакцинації загалом, і про CoronaVac зокрема. Інформацію поширювали місцеве телебачення і соцмережі.