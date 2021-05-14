Під Києвом виявили повішеним 14-річного підлітка, який перед смертю виклав у чат бойові набої і заявив про намір їх підірвати. ФОТО

Під Києвом у Вишгороді повісився 14-річний підліток. Це сталося після того, як хлопець у загальному чаті з однокласниками виклав фотографії бойових набоїв до зброї і заявив про намір їх підірвати.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції в Київській області.

За даними правоохоронців, вчора до поліції надійшло повідомлення від жительки міста Вишгород про те, що її 14-річний син зник. Хлопець збирався йти в музичну школу, але на заняття так і не з'явився. На телефонні дзвінки не відповідав.

На місце події прибули керівництво, оперативники карного розшуку, ювенальні поліцейські, бійці полку особливого призначення, наряд реагування патрульної поліції, слідчо-оперативна група Вишгородського районного управління поліції та кінологи.



Фото: сайт поліції

Встановлено, що хлопець у спільному чаті з однокласниками виклав фотографії бойових набоїв до зброї та мав намір їх підірвати

Правоохоронці провели низку оператавно-розшукових заходів, відпрацювали камери відеоспостереження та вночі виявили тіло неповнолітнього повішаним на дереві. Він покінчив життя самогубством. Також в особистих речах хлопця знайдено 4 набої до автомата.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Цього року спостерігаємо сплеск спроб суїциду серед підлітків, - Венедіктова

Слідчі Вишгородського районного управління поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. На цей час поліцейські встановлюють всі обставини трагедії та причини такого вчинку.