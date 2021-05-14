У МВС представили законопроєкт, який дасть можливість знизити злочинність на ґрунті наркозалежності в 4-5 разів

Держава повинна фінансувати лікування і реабілітацію осіб, які страждають на алкогольну чи наркотичну залежність, у спеціальних центрах. Це дозволить знизити злочинність залежних осіб в 4-5 разів.

Про це заявив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко на конференції "Наркотична й алкогольна залежність: безпека суспільства, захист неповнолітніх, психічне здоров'я", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Що сьогодні робить держава, щоб допомагати людям, які потрапили в психічну залежність від психоактивних речовин? Нічого! На сьогоднішній момент поліція затримує людину, яка в десятий або п'ятнадцятий раз вкрала щось з полиці в супермаркеті або пограбувала якийсь дачний будиночок, або вкрала велосипед", - сказав Геращенко.

Далі, за його словами, поліція направляє таку людину в суд, і суддя обирає їй запобіжний захід.

"Як правило, цей запобіжний захід не пов'язаний з утриманням під вартою: це особисте зобов'язання або нічний домашній арешт, або якісь інші дрібні заходи. Після цього особа, яка все одно хоче вживати наркотики, йде і знову скоює злочин. Таким чином, каральна система держави абсолютно не вирішує проблему залежності, вона абсолютно не знижує злочинності, і вихід, який ми бачимо в Міністерстві внутрішніх справ і розробляємо разом з громадськими організаціями Анни Міщенко та Українським інститутом майбутнього, - це ввести в законодавство можливість для судів, для правоохоронних органів в кримінальному процесі направляти людей, які вчинили злочини через залежність, за рішенням суду на соціально-психологічну реабілітацію", - зазначив чиновник.

Геращенко додав, що на сьогоднішній момент розроблено відповідний законопроєкт, який спрямований цілій низці громадських та правозахисних організацій, Уповноваженому Верховної Ради з прав людини, в Міністерство юстиції, Офіс генерального прокуратура і інші органи ... для узгодження і вичитки його в деталях", після чого він буде запропонований Верховній Раді і президенту.

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"Сенс цього законопроєкту полягає в тому, щоб держава нарешті взяла на себе вирішення цієї надзвичайно серйозною соціальної і кримінальної проблеми, щоб держава виділяла гроші на фінансування реабілітації і лікування залежних осіб. У загальних рисах це могло б виглядати так: після прийняття цього законопроєкту в державний бюджет по лінії соціально-психологічної реабілітації закладалися б гроші на оплату лікування осіб, які страждають від залежності. Далі, якщо особа вчинила правопорушення і встановлюється факт, що злочин скоєно через те, що така особа психологічно залежна від вживання алкоголю або наркотиків, то суд може, крім запобіжного заходу, направити його на обов'язкову соціально-психологічну реабілітацію в систему недержавних центрів, які перебували б на обліку в Міністерстві соціальної політики і відповідали державним стандартам, і в яких би люди, які вже мають досвід такої залежності і подолали її, могли б, ділячись таким досвідом, зупиняти людей на порозі загибелі, повертати їх і соціалізувати в суспільство", - розповів заступник міністра.

Він зазначив, що такі центри вже існують в Україні. Але держава абсолютно не несе за це відповідальності, не допомагає таким центрам, і вони існують фактично поза рамками правового поля

"Спільне завдання, яке ми ставимо в Міністерстві внутрішніх справ, співпрацюючи з громадськими організаціями в справі боротьби із залежностями, це зниження рівня залежності від психічно активних речовин - алкоголю, наркотиків, чим ми зможемо зберігати життя і здоров'я людей. І таким чином ми будемо запобігати злочину", - підкреслив Геращенко.

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Він підсумував, що держава має взяти на себе відповідальність за соціально-психологічну реабілітацію психологічно залежних осіб.

"Ми розраховуємо, що якщо такий закон буде прийнятий, і держава візьме на себе фінансування лікування і реабілітації психологічно залежних осіб, то ми протягом чотирьох-п'яти років зможемо отримати результат у вигляді зниження злочинності, зумовленої залежністю винних осіб", - резюмував заступник міністра внутрішніх справ.