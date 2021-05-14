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У червні очікуємо першу "ластівку" великої приватизації: на аукціон буде виставлена ​​"Об'єднана гірничо-хімічна компанія", - Сенниченко

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У червні очікуємо першу "ластівку" великої приватизації: на аукціон буде виставлена ​​"Об'єднана гірничо-хімічна компанія", - Сенниченко
АТ "Об'єднана гірничо-хімічна компанія" (ОГХК) може бути виставлено на приватизацію вже в червні.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Фонду державного майна, про це сказав голова Фонду Дмитро Сенниченко на онлайн-зустрічі з представниками Німецького товариства міжнародного співробітництва (GIZ), Кредитної установи для відбудови (KfW) та Посольства Федеративної Німеччини в Україні.

Зазначається, що глава ФДМУ проінформував німецьких партнерів про старт великої приватизації і про перші об'єкти, які будуть виставлені на прозорі аукціони в 2021 році.

"Вже в червні очікуємо на першу "ластівку" – на аукціон буде виставлена "Об'єднана гірничо-хімічна компанія". Попередню зацікавленість в цьому активі вже висловили понад 10 компаній", – заявив Сенниченко.

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Як повідомлялося, АТ "Об'єднана гірничо-хімічна компанія" - один з найбільших у світі видобувачів рутилового і цирконієвого концентратів. ОГХК створена урядом України в 2014 році з метою об'єднання Вільногірського гірничо-металургійного комбінату та Іршанського гірничо-збагачувального комбінату, які були повернуті після лізингу у власність держави.

Верховна Рада 30 березня 2021 року прийняла в другому читанні і в цілому законопроєкт №4543, який розблокує велику приватизацію.

Фонд державного майна планує в цьому році отримати від приватизації 12 млрд грн.

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Топ коментарі

  • Scorpman Y
    отдадут на приХватизацию ахметке или коломойше..
    Скорее - ахметке.. тот готов аж 3 грн заплатит.. А коломойша - жмется.. больше 1 грн не дает..
    Вот такая дилема у вовки-шмаркли - или пополнить бюджет Украины на 3 грн, или помочь своему хозяину.))
  • Алекс Мышкевич
    2014 року Вільногірський гірничо-металургійний комбінат та Іршанський гірничо-збагачувальний комбінат стають філіями державного підприємства «Об'єднана гірничо-хімічна компанія». 2020 року чистий прибуток компанії склав 600 млн грн, що вшестеро більше за 2019-й.

    продавати курку яка несе золоті яйця, та най навіть не золоті....
    навіщо ?
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