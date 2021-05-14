У червні очікуємо першу "ластівку" великої приватизації: на аукціон буде виставлена ​​"Об'єднана гірничо-хімічна компанія", - Сенниченко

АТ "Об'єднана гірничо-хімічна компанія" (ОГХК) може бути виставлено на приватизацію вже в червні.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Фонду державного майна, про це сказав голова Фонду Дмитро Сенниченко на онлайн-зустрічі з представниками Німецького товариства міжнародного співробітництва (GIZ), Кредитної установи для відбудови (KfW) та Посольства Федеративної Німеччини в Україні.

Зазначається, що глава ФДМУ проінформував німецьких партнерів про старт великої приватизації і про перші об'єкти, які будуть виставлені на прозорі аукціони в 2021 році.

"Вже в червні очікуємо на першу "ластівку" – на аукціон буде виставлена "Об'єднана гірничо-хімічна компанія". Попередню зацікавленість в цьому активі вже висловили понад 10 компаній", – заявив Сенниченко.

Читайте: Приватизація "Мотор Січі": ексголові ФДМ Прядку висунули підозру - суд звільнив його від відповідальності через закінчення термінів давності

Як повідомлялося, АТ "Об'єднана гірничо-хімічна компанія" - один з найбільших у світі видобувачів рутилового і цирконієвого концентратів. ОГХК створена урядом України в 2014 році з метою об'єднання Вільногірського гірничо-металургійного комбінату та Іршанського гірничо-збагачувального комбінату, які були повернуті після лізингу у власність держави.

Верховна Рада 30 березня 2021 року прийняла в другому читанні і в цілому законопроєкт №4543, який розблокує велику приватизацію.

Фонд державного майна планує в цьому році отримати від приватизації 12 млрд грн.