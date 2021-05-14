ВВП України в I кв. 2021 року знизився на 2% щодо I кв. 2020-го, - Держстат

Падіння валового внутрішнього продукту України в першому кварталі 2021 року проти аналогічного періоду 2020 року прискорилося до 2% із 0,7% у четвертому кварталі 2020 року.

Таку попередню оцінку опублікувала Державна служба статистики, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Щодо четвертого кварталу минулого року ВВП у першому кварталі цього знизився (з урахуванням сезонного фактора) на 1,1%, тоді як кварталом раніше цей показник становив 0,8%.

ВВП України в 2020 році знизився на 4%, зокрема в першому кварталі минулого року спад становив 1,2%, після чого в другому кварталі прискорився до 11,2%, а в третьому-четвертому сповільнився відповідно до 3,5% і 0,5%.

Нацбанк оцінював зниження економіки України в першому кварталі цього року в 1,5%, загалом прогнозуючи його зростання за підсумками року на 3,8%. НБУ очікує, що в другому кварталі зростання складе становитиме 8,7%, у третьому і четвертому - відповідно 4,2% і 3,6%.

За прогнозом уряду, закладеним у держбюджет, ВВП України в 2021 році збільшиться на 4,6%.

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