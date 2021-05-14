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"Суддю Автомайдану" Царевич відновили в Печерському суді: справ вона не веде через закінчення терміну її повноважень

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"Суддю Автомайдану" Царевич відновили в Печерському суді: справ вона не веде через закінчення терміну її повноважень
Печерський райсуд Києва поновив на посаді суддю Оксану Царевич, відому рішеннями проти автомайданівців, але вона не веде там ніяких справ.

Про це йдеться у відповіді пресслужби суду на запит "Української правди", передає Цензор.НЕТ.

Царевич повернулася до Печерського суду указом його голови від 1 квітня 2021 року.

Це сталося на підставі рішення Верховного Суду, який 17 березня визнав звільнення судді незаконним.

Однак на цей момент Царевич не провадить судочинство. Причина - закінчення повноважень, оскільки закінчився 5-річний термін її призначення.

Видання також просило повідомити, чи отримує Царевич суддівську винагороду, тобто зарплату, і скільки їй виплатили у квітні.

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Однак Печерський суд не відповів на це питання, зазначивши, що ця інформація не належить до публічної, оскільки "не є задокументованою будь-яким способом і не міститься на будь-яких носіях в Печерському районному суді м. Київ".

Зазначимо, відповідно до закону "Про судоустрій і статус суддів", винагорода виплачується судді з дня зарахування до штату суду. Для суддів, які не здійснюють правосуддя, як Оксана Царевич, закон прямо передбачає позбавлення лише доплат до окладу, але не зарплати загалом. Водночас, у 2020 році Верховний суд в одному із своїх рішень висловив позицію, що право на отримання винагороди суддя має, зокрема, за умови "фактичного виконання своїх обов`язків, тобто здійснення правосуддя".

Під час Євромайдану після поїздок до резиденції тодішнього президента Віктора Януковича – Межигір'я – автомайданівці отримували повістки про виклики на допит в якості свідків у рамках кримінального провадження, а також сповіщення від органів ДАІ про необхідність з’явитись у відомство з автомобілем та документами. Царевич була однією із суддів, які виносили неправомірні рішення щодо активістів Автомайдану на базі сфальсифікованих "даїшниками" протоколів. Справа стосувалася поїздки понад 1,5 тисяч людей у Межигір'я наприкінці грудня 2013 року. Раніше прокуратура Києва допитала Царевич за підозрою у винесенні свідомо неправомірних рішень щодо активістів Автомайдана. 29 вересня 2016 року тодішній президент Петро Порошенко звільнив Царевич у зв’язку із порушенням присяги. У червні 2020 року Конституційний суд визнав неконституційною статтю Кримінального кодексу про відповідальність суддів за завідомо неправосудні вироки. Згодом Царевич визнали невинуватою у справі про незаконне позбавлення водійських прав активістів Автомайдану. У березні 2021 року Верховний суд скасував указ Порошенка про звільнення Царевич.

Топ коментарі

  • 18c49ed2
    Сегодня прямо не новости, а бальзам, "божья роса" на бедную израненную душу зебильчиков. Они же так сегодня совсем ноги двинут от таких новостей. "Судью Автомайдана" Царевич восстановили в Печерском суде: дел она не ведет из-за истечения срока ее полномочий - Цензор.НЕТ 2298 Здобулы так здобулы.
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    "Судью Автомайдана" Царевич восстановили в Печерском суде: дел она не ведет из-за истечения срока ее полномочий - Цензор.НЕТ 8285
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    Не та постановка вопроса -- она "корабельная" или нет? "Судью Автомайдана" Царевич восстановили в Печерском суде: дел она не ведет из-за истечения срока ее полномочий - Цензор.НЕТ 1711 Под айкос пойдет или с трудом?
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