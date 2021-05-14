Екскерівник столичного КП вкрав з бюджету понад 600 тис. грн, - СБУ

Служба безпеки України підозрює колишнього директора столичного комунального підприємства в розтраті понад 600 тисяч гривень коштів міського бюджету. Гроші були виділені на реконструкцію пам'ятника архітектури - книгарні "Сяйво книги".

Про це Цензор.НЕТ повідомили в ГУ СБ України в Києві та Київській області.

За попередніми даними слідства, у 2019 році під час проведення державних закупівель для реставрації нежитлового приміщення ексочільник КП "Міський магазин" забезпечив перемогу підконтрольній комерційній структурі.

За умовами укладеного договору компанія-підрядник мала відреставрувати понад 87 м2 об’єкта у Шевченківському районі Києва на загальну суму 2,89 млн грн. Натомість отримані підрядниками кошти за удаваними договорами перерахували на рахунки фіктивних підприємств і перевели у готівку.

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За результатами судової будівельно-технічної експертизи встановлено, що виконані роботи з реставрації об’єкта в будівлі пам’ятки архітектури не відповідають вимогам чинних нормативно-правових актів. Також їхня вартість завищена на більш ніж 600 тис. грн.

Наразі колишньому керівнику КП "Міський магазин" повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Триває досудове слідство.

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Заходи із викриття оборудки проводились спільно зі слідчими Управління поліції в метрополітені ГУ НП України в м. Києві під процесуальним керівництвом Подільської окружної прокуратури м. Києва.