Цілодобовий домашній арешт з носінням браслета точно обмежить звичний для Медведчука спосіб життя топперсони, - Верещук

Цілодобовий домашній арешт з носінням електронного браслета є тим запобіжним заходом, який повноцінно обмежить діяльність підозрюваного у державній зраді народного депутата Віктора Медведчука.

Упевненість у цьому висловила нардепка фракції "Слуга народу", член Комітету з питань нацбезпеки і оборони Ірина Верещук, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу партії.

"Медведчук або його друзі могли би внести будь-яку заставу. Але після внесення він був би де-факто вільною людиною. А от цілодобовий домашній арешт із носінням електронного браслету точно обмежить діяльність Медведчука, обмежить звичний для нього спосіб життя топперсони", – сказала вона.

Ірина Верещук нагадала, що законодавство не передбачає для усіх підозрюваних, які не скоїли насильницьких злочинів, безальтернативне тримання під вартою. Має бути варіативність запобіжного заходу – наприклад, застава.

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За її словами, хоч більшість українців давно хоче побачити нардепа Віктора Медведчука за ґратами, це може статися тільки після обвинувального вироку суду по одній зі справ.

"Важливо, щоб процес йшов коректно в усіх фазах, в тому числі й на початковій – коли вручається підозра і обирається запобіжний захід. Щоб потім не було жодного приводу у Медведчука та його захисників щось оскаржувати", – наголосила вона.

Нагадаємо, 11 травня генеральний прокурор Ірина Венедіктова підписала підозри у державній зраді і замаху на розкрадання національних ресурсів у Криму народним депутатам Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку.

Служба безпеки України опублікувала документи, що свідчать про вину нардепів ОПЗЖ Віктора Медведчука і Тараса Козака в державній зраді. Також оприлюднено аудіозаписи розмов Медведчука з високопосадовцем РФ.

13 травня суд відправив Медведчука під домашній арешт до 9 липня.