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Мінсоцполітики розповіло, які пенсії отримують прокурори, судді та помічники депутатів: від 14 200 до 82 146 грн. ІНФОГРАФІКА

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Мінсоцполітики розповіло, які пенсії отримують прокурори, судді та помічники депутатів: від 14 200 до 82 146 грн. ІНФОГРАФІКА
Середня спеціальна пенсія для суддів, прокурорів, народних депутатів і членів Кабінету міністрів, яку отримують від держави, в середньому становить від 14 200 до 82 146 грн.

Про це LIGA.net повідомили в Міністерстві соцполітики, передає Цензор.НЕТ.

Найбільші спецпенсії отримують судді - в середньому 82 146 грн. Таких пенсіонерів в Україні 3546 осіб, загальні річні витрати на виплати цієї категорії становлять 3 495 млрд грн.

На другому місці - співробітники прокуратури. Середня виплата - 18 620 грн, кількість одержувачів - 6 171 особа, річні витрати - 1,379 млрд грн.

На третьому - нардепи. Середня виплата - 15 182 грн, кількість одержувачів - 820 осіб, річні витрати - 149 млн грн.

Середня пенсія в Україні становить 3 504 грн.

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Перші спецпенсії з'явилися ще на початку 90-х років. У пострадянський час це був метод заохочення до роботи на посадах з низькими зарплатами.

Мінсоцполітики розповіло, які пенсії отримують прокурори, судді та помічники депутатів: від 14 200 до 82 146 грн 01
Мінсоцполітики розповіло, які пенсії отримують прокурори, судді та помічники депутатів: від 14 200 до 82 146 грн 02
Мінсоцполітики розповіло, які пенсії отримують прокурори, судді та помічники депутатів: від 14 200 до 82 146 грн 03

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Топ коментарі

  • Bandera Rosa
    Вор, судья и прокурор -- самые зажиточные слои населения...
  • Палєо Мустьє
    Це показує пріоритети держави. Суддям 82000, науковцям 2600.
  • Вася Шевченко f77d76ba
    позлить народ решили?
    так чем жеж трудовой подвиг судьи отличается от трудового стажа простого "пересичного"
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