Мінсоцполітики розповіло, які пенсії отримують прокурори, судді та помічники депутатів: від 14 200 до 82 146 грн. ІНФОГРАФІКА

Середня спеціальна пенсія для суддів, прокурорів, народних депутатів і членів Кабінету міністрів, яку отримують від держави, в середньому становить від 14 200 до 82 146 грн.

Про це LIGA.net повідомили в Міністерстві соцполітики, передає Цензор.НЕТ.

Найбільші спецпенсії отримують судді - в середньому 82 146 грн. Таких пенсіонерів в Україні 3546 осіб, загальні річні витрати на виплати цієї категорії становлять 3 495 млрд грн.

На другому місці - співробітники прокуратури. Середня виплата - 18 620 грн, кількість одержувачів - 6 171 особа, річні витрати - 1,379 млрд грн.

На третьому - нардепи. Середня виплата - 15 182 грн, кількість одержувачів - 820 осіб, річні витрати - 149 млн грн.

Середня пенсія в Україні становить 3 504 грн.

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Перші спецпенсії з'явилися ще на початку 90-х років. У пострадянський час це був метод заохочення до роботи на посадах з низькими зарплатами.





