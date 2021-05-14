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Другий рік пандемії може бути смертоноснішим, - глава ВООЗ Гебреєсус

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Другий рік пандемії може бути смертоноснішим, - глава ВООЗ Гебреєсус
Другий рік пандемії може бути смертоноснішим, ніж перший. Зокрема, зараз викликає занепокоєння епідеміологічна ситуація в Індії, де циркулює небезпечний штам коронавірусу.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це The Guardian заявив голова Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Адханом Гебреєсус.

"Глава Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявив, що другий рік пандемії може бути смертоноснішим, ніж перший, разом з Індією, яка викликає велике занепокоєння", - пише видання.

ВООЗ також закликала розвинені країни переглянути умови щодо вакцинації дітей і замість їх щеплення дати вакцини від COVID-19 біднішим країнам за схемою COVAX.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глава ВООЗ Гебреєсус вакцинувався проти COVID-19. ФОТО

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Топ коментарі

  • belge
    Цыгану эфиопскому хочется денег. И любому министру здравоохранения. И любому главврачу. Они вам для этого любую статистику накрутят. Второй год пандемии может быть более смертоносным, - глава ВОЗ Гебрейесус - Цензор.НЕТ 2641
  • Ирина Правда
    Был такой анекдот. Доктор! У меня ковид! Вы - политик? Нет. Вы известный певец? Нет, Вы, может быть, актер? Нет. У Вас, батенька обычное ОРВИ, поэтому идите на ..уй)) Кому заплатили за рекламу ковида, те и страшилки распространяли. А на самом деле они просто подтяжки на пузе или лице делали, отдохнули, как следует, у океана, а сами тырындели, что в больничке лежали с ковидом.
  • Назар Проскуряков
    Ой та заткнись уже обезьяна китайская.
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