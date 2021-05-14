Другий рік пандемії може бути смертоноснішим, - глава ВООЗ Гебреєсус

Другий рік пандемії може бути смертоноснішим, ніж перший. Зокрема, зараз викликає занепокоєння епідеміологічна ситуація в Індії, де циркулює небезпечний штам коронавірусу.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це The Guardian заявив голова Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Адханом Гебреєсус.

"Глава Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявив, що другий рік пандемії може бути смертоноснішим, ніж перший, разом з Індією, яка викликає велике занепокоєння", - пише видання.

ВООЗ також закликала розвинені країни переглянути умови щодо вакцинації дітей і замість їх щеплення дати вакцини від COVID-19 біднішим країнам за схемою COVAX.

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