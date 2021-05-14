СБУ повідомила про підозру Семенченку в організації обстрілу каналу "112". ФОТОрепортаж

Служба безпеки України розкрила вчинення терористичного акту, а саме обстрілу ТОВ "Інформаційного агентства "112 канал", який стався в липні 2019 року.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в ГУ СБ України в Києві і Київській області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що обстріл будівлі телеканалу організував Семен Семенченко. Усе це відбувалося під час виборчої кампанії до Верховної Ради України. Цей теракт був використаний представниками держави-агресора у гібридній війні проти нашої країни. Для вчинення злочину фігурант залучив двох учасників підпорядкованого йому збройного формування.

Як повідомляється, в червні 2019 року Семенченко, разом зі спільником, провів розвідку місцевості поблизу будівлі телеканалу. Вони обирали оптимальний спосіб вчинення теракту, зокрема, шляхи відходу з місця злочину і наявність камер відеоспостереження.

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Також Семен Семенченко організував передачу грошей для придбання транспорту та інших засобів, необхідних для здійснення злочину.

За початковим задумом організатора, виконавці теракту мали придбати автомобіль, закласти в нього великий обсяг вибухівки. Потім припаркувати авто біля будівлі телеканалу і у визначений час підірвати.

Натомість, для приховування осіб-виконавців та організатора, було прийнято рішення вчинити терористичний акт через обстріл будівлі телеканалу з протитанкового гранатомета.









У ході санкціонованих судом обшуків за місцями проживання фігурантів справи у столиці та Київській області правоохоронці виявили і вилучили транспорт і засоби вчинення протиправних дій, які зловмисники використовували у ході вчинення злочину.

Наразі останнім повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 258 (терористичний акт) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання їм запобіжних заходів.

Документування протиправної діяльності проводилось СБУ під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора.

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Нагадаємо, 13 липня 2019 року, близько 4:00 з гранатомета було обстріляно будівлю телеканалу "112 Україна". На місце події приїхали правоохоронці, які знайшли недалеко від будівлі тубус. В результаті вибуху потерпілих немає. У поліції відкрили кримінальну справу за статтею "Терористичний акт"