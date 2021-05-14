"Ручне" регулювання цін на пальне створює умови для "тіньових" АЗС, - експерти

Ініціатива влади встановити державне регулювання цін на нафтопродукти для АЗС лише простимулює кустарне виробництво бензину та схеми уникнення податків.

Про це заявили деякі експерти та представники профільної асоціації.

"Ініціатива Міністерства економіки та сільського господарства України запровадити державне регулювання цін на нафтопродукти на автозаправних станціях завдасть нищівного удару по легальному сектору паливного ринку, створить потужний стимул кустарному виробництву і більш глибокому проникненню схем з відходу від оподаткування", - йдеться у статті Консалтингової групи "А-95".

Не підтримали ініціативу Кабміну і у Європейській Бізнес Асоціації (EBA), зазначивши, що подібні ініціативи суперечать Угоді про Асоціацію між Україною та ЄС, адже рішення про державне регулювання цін абсолютно нівелює роль ринку як основного регулятора ринкових відносин та сприятиме втручанню держави у економічні бізнес-процеси.

"У ринкову ціну палива закладено не лише середню вартість нафтопродуктів за даними міжнародного інформаційного агентства та граничні рівні торгівельної надбавки в 5-7 грн (як йдеться в проєкті), але витрати на транспортування в Україні та за її межами, витрати на перевалку, зберігання, сертифікацію, змінність курсу валют, контроль якості, тощо. Тому, "ручне" регулювання цін може знищити механізми формування цін, які використовував прозорий бізнес роками та створити кризу з непрогнозованим забезпеченням нафтопродуктів для споживачів, зупинку роботи прозорих автозаправних станцій, тощо", - наголосили у EBA.

До критики держрегулювання цін на пальне долучилась також Нафтогазова асоціація України, зазначивши що встановлення граничної надбавки на бензин та дизельне паливо спровокує дефіцит пального в країні та створить умови для посилення позицій "тіньових" АЗС.

Як повідомлялося раніше, на своєму засіданні 14 травня,Кабінет міністрів України прийняв постанову, якою до закінчення карантину ввів держрегулювання цін на бензин і дизельне пальне.