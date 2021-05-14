Обшуки у київських чиновників ОП організував після "зливу" планів Кличка організувати в столиці виконкоми, - джерело
Про це в статті для Цензор.НЕТ пише з посиланням на джерела Тетяна Ніколаєнко.
"Як запевняють джерела Цензор.НЕТ в оточенні мера, хтось злив Банковій минулого тижня, що готується такий документ, і у відповідь Банкова організувала обшуки", - повідомила журналістка.
"Вони чомусь вирішили, що ми винесемо це рішення на розгляд вже в четвер. Єрмак провів нараду з силовиками, і вони прийшли з обшуками", - говорить джерело в мерії.
При цьому один з депутатів Київради запевнив Цензор.НЕТ, що рішення про створення виконкомів виникло як реакція на кроки Банкової. Уже кілька місяців ходять чутки, що пост глави КМДА хочуть забрати у Кличка і віддати якомусь "міцному господарнику".
"Варіант про виконкоми придумали і розробили ще за часів набігів Богдана. Але потім все перетерли з Єрмаком і забули. І ось тепер отримали знову", - розповів один з депутатів Київради на умовах анонімності.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 11 і 12 травня прокуратура провела низку обшуків на київських комунальних підприємствах. Мер міста Віталій Кличко назвав це тиском з боку влади.
Прокуратура повідомляє, що провела 31 обшук і вручила підозри 11 чиновникам. Їх підозрюють в ухиленні від сплати податків, зловживанні службовим становищем, поборах з підприємців, кришуванні нелегального бізнесу.