Одеський апеляційний суд залишив Стерненка і Демчука під цілодобовим домашнім арештом

Одеський апеляційний суд відмовив активістам Сергію Стерненку і Руслану Демчуку в зміні запобіжного заходу і залишив їх під цілодобовим домашнім арештом.

Про це Стерненко повідомив у своєму Telegram-каналі, передає Цензор.НЕТ.

"Суд відмовив мені і Руслану Демчуку в зміні запобіжного заходу. Нас залишили під цілодобовим домашнім арештом. Також суд відмовив мені у можливості відбувати арешт у Києві", - зазначив Стерненко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд Одеси відправив Стерненка і Демчука під цілодобовий домашній арешт

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 23 лютого Приморський районний суд Одеси визнав одеського активіста Сергія Стерненка винним у викраденні людини та засудив його до 7 років і 3 місяців позбавлення волі та конфіскації половини майна. Вирок ухвалив суддя Попревич - уродженець Донецька, який раніше встановив біля свого будинку величезні бюсти Леніна і Сталіна.

9 квітня Одеська апеляційний суд змінив запобіжний захід Сергію Стерненко і Руслану Демчуку - їх відправили під цілодобовий домашній арешт.

19 квітня Стерненко заявив про закриття кримінальної справи про замах на нього. "Це чіткий сигнал криміналітету і далі безкарно калічити і вбивати активістів", - зазначив активіст.