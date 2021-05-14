Окупанти від початку доби 4 рази порушили режим припинення вогню на Донбасі, втрат немає, - штаб ООС

Найманці РФ від початку доби 4 рази відкривали вогонь у бік позицій українських воїнів. Втрат немає.

Про це в Facebook повідомляє пресцентр штабу ООС, інформує Цензор.НЕТ.

Поблизу Водяного найманці РФ відкривали вогонь з мінометів 82-го калібру. А біля Світлодарська противник здійснив обстріл з великокаліберних кулеметів і автоматичних станкових гранатометів. У районі Старогнатівки ворог вів вогонь зі стрілецької зброї, а біля населеного пункту Новотошківське - ще і з великокаліберних кулеметів.

На обстріли противника наші захисники відкривали вогонь. Бойових втрат серед військовослужбовців Збройних Сил України немає.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На адмінмежі з окупованим Кримом відбулися навчання розрахунків реактивних систем залпового вогню "Ураган", - Наєв. ВIДЕО

Стосовно дій збройних формувань Російської Федерації повідомлено представникам ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.

У районі проведення операції Об'єднаних сил виконують завдання й інші складові сил оборони. Зокрема, піротехнічні розрахунки ДСНС України розмінували понад 8 гектарів території і передали на знищення 258 вибухонебезпечних предметів.