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РНБО ввела санкції проти "ворів у законі", - Зеленський. ВIДЕО

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Президент України Володимир Зеленський розповів про результати чергового засідання РНБО в своєму відеозверненні.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Зеленського в Фейсбуці.

"Завершилося чергове засідання РНБО. Його результатами стали важливі рішення для країни і серцеві напади для осіб, що роками діяли проти неї та народу. Отже:

  • після ухвалення відповідного закону застосовано персональні санкції проти 557 ворів у законі;
  • санкції також "прилетіли" до 111 іноземців, які є кримінальними авторитетами;
  • крім того, ми торкнулися питання державних земель і будинків у Конча-Заспі і Пущі-Водиці, якими за часів попереднього президента за дуже символічну плату почали користуватися деякі незрозумілі особи", - заявив Зеленський.

Топ коментарі

  • 18c49ed2
    У нас что, уже отменили КК? И у зеленого дитяти появилась новая любимая игрушка?
  • Эдуард Силенко
    Санкції, що це таке? Чому не працює Кримінальний Кодкс? Що це за цирк та повна руйнація державних органів. Гроші це добре коли ти ними вмієш керувати, а якщо гроші починають керувати тобою, ти пропав. Скоро буде велика війна.
  • Джура
    РНБО ввів санкції проти ворїв у законі й іноземних кримінальних авторитетів, - Зеленський - Цензор.НЕТ 96 РНБО ввів санкції проти ворїв у законі й іноземних кримінальних авторитетів, - Зеленський - Цензор.НЕТ 96 РНБО ввів санкції проти ворїв у законі й іноземних кримінальних авторитетів, - Зеленський - Цензор.НЕТ 9532

    ДЫБИЛ ЗЕленомордый! ЕстьУГОЛОВНЫЙ КОДЕКС, и воры в законе должны СИДЕТЬ, а не получать клоунские санкции!
    Ты ещё, тупой баран, "глубокую озабоченность" выскажи.
    Дыбил КривоРагульный
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