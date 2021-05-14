РНБО ввела санкції проти "ворів у законі", - Зеленський. ВIДЕО
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Президент України Володимир Зеленський розповів про результати чергового засідання РНБО в своєму відеозверненні.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Зеленського в Фейсбуці.
"Завершилося чергове засідання РНБО. Його результатами стали важливі рішення для країни і серцеві напади для осіб, що роками діяли проти неї та народу. Отже:
- після ухвалення відповідного закону застосовано персональні санкції проти 557 ворів у законі;
- санкції також "прилетіли" до 111 іноземців, які є кримінальними авторитетами;
- крім того, ми торкнулися питання державних земель і будинків у Конча-Заспі і Пущі-Водиці, якими за часів попереднього президента за дуже символічну плату почали користуватися деякі незрозумілі особи", - заявив Зеленський.