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Міністр економіки Петрашко та інфраструктури Криклій написали заяви про відставку, - прессекретарка Разумкова

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Міністр економіки Петрашко та інфраструктури Криклій написали заяви про відставку, - прессекретарка Разумкова
Двоє міністрів написали заяви про свою відставку з посад. Піти з посад за власним бажанням хочуть міністр інфраструктури Владислав Криклій і міністр розвитку економіки Ігор Петрашко.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в фейсбуці написала прессекретарка Голови ВР Дмитра Разумкова Ольга Туній.

Вона зазначила: "У зв'язку з численними запитами від засобів масової інформації повідомляю: До Верховної Ради України надійшли заяви про відставку від міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Ігоря Петрашка і міністра інфраструктури Владислава Криклія.

Раніше у своєму телеграмі нардеп від "ЄС" Олексій Гончаренко озвучив подібну інформацію.

Він підкреслив: "Ми таки живемо не в парламентсько-президентській, а офіснопрезидентській республіці".

"Степанов відмовляється писати заяву, питання щодо нього фракція Слуг розгляне в понеділок", - продовжив Гончаренко.

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Топ коментарі

  • Bandera Rosa
    Заробитчане сдают вахту следующей бригаде...
  • Amber
    Виконавча служба заарештувала рахунки "Укрзалізниці" через борги неповернуті кредиторам.
    Де ж серОжаЛєщ буде харчуватися? 😀??
  • 18c49ed2
    Он не пропадет. Зеля снова пристроит дружбана

    Министр экономики Петрашко и инфраструктуры Криклий написали заявления об отставке, - пресс-секретарь Разумкова - Цензор.НЕТ 9056
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