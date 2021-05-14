Міністр економіки Петрашко та інфраструктури Криклій написали заяви про відставку, - прессекретарка Разумкова
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Двоє міністрів написали заяви про свою відставку з посад. Піти з посад за власним бажанням хочуть міністр інфраструктури Владислав Криклій і міністр розвитку економіки Ігор Петрашко.
Як передає Цензор.НЕТ, про це в фейсбуці написала прессекретарка Голови ВР Дмитра Разумкова Ольга Туній.
Вона зазначила: "У зв'язку з численними запитами від засобів масової інформації повідомляю: До Верховної Ради України надійшли заяви про відставку від міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Ігоря Петрашка і міністра інфраструктури Владислава Криклія.
Раніше у своєму телеграмі нардеп від "ЄС" Олексій Гончаренко озвучив подібну інформацію.
Він підкреслив: "Ми таки живемо не в парламентсько-президентській, а офіснопрезидентській республіці".
"Степанов відмовляється писати заяву, питання щодо нього фракція Слуг розгляне в понеділок", - продовжив Гончаренко.