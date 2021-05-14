В "Ударі" закликали владу "припинити репресії": "Рухатися в Європу шляхом Януковича абсурдно"

В "Ударі" вважають масові обшуки у столиці тиском та спробою дискредитації Віталія Кличка і його партії.

Відповідну заяву вони оприлюднили на своїй сторінці у фейсбук, інформує Цензор.НЕТ.

"Команда на проведення надійшла з Банкової. Мета – залякати і дискредитувати Віталія Кличка та партію "УДАР". Ці дії правоохоронних органів нагадують часи Януковича. Влада знову вдається до репресій та переслідувань політичних опонентів", - йдеться у заяві.

В "Ударі" закликали владу припинити незаконні дії, адже вони можуть зменшити шанси України на вступ до ЄС та НАТО.

"Таке беззаконня отримає оцінку наших міжнародних партнерів. "Маски шоу" не узгоджуються з вимогами надати Україні членство в ЄС та НАТО. Рухатись в Європу методами Януковича абсурдно. Влада хоче вдарити по "УДАРу", а б’є по європейському шляху України. Закликаємо припинити репресії", - наголосили в заяві.

У зверненні також зазначено, що причиною атаки Банкової у партії вважають зустріч Кличка з високопосадовцями США та заклик до місцевих лідерів об’єднуватись.

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