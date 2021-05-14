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В "Ударі" закликали владу "припинити репресії": "Рухатися в Європу шляхом Януковича абсурдно"

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В "Ударі" закликали владу "припинити репресії": "Рухатися в Європу шляхом Януковича абсурдно"
В "Ударі" вважають масові обшуки у столиці тиском та спробою дискредитації Віталія Кличка і його партії.

Відповідну заяву вони оприлюднили на своїй сторінці у фейсбук, інформує Цензор.НЕТ.

"Команда на проведення надійшла з Банкової. Мета – залякати і дискредитувати Віталія Кличка та партію "УДАР". Ці дії правоохоронних органів нагадують часи Януковича. Влада знову вдається до репресій та переслідувань політичних опонентів", - йдеться у заяві.

В "Ударі" закликали владу припинити незаконні дії, адже вони можуть зменшити шанси України на вступ до ЄС та НАТО.

"Таке беззаконня отримає оцінку наших міжнародних партнерів. "Маски шоу" не узгоджуються з вимогами надати Україні членство в ЄС та НАТО. Рухатись в Європу методами Януковича абсурдно. Влада хоче вдарити по "УДАРу", а б’є по європейському шляху України. Закликаємо припинити репресії", - наголосили в заяві.

У зверненні також зазначено, що причиною атаки Банкової у партії вважають зустріч Кличка з високопосадовцями США та заклик до місцевих лідерів об’єднуватись.

Читайте також: З Банкової попереджали. Просили припинити діяльність партії "Удар", - Палатний про обшуки

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Топ коментарі

  • Элла Георгиевна Немзер
    После вчерашнего приезда прокуроров к бывшему депутату от Удара, который крышевал МАФы в переходах 10 лет, сегодня начали демонтаж ларьков на Льва Толстого и Дворце Спорта.

    А Кличко про политические репрессии кричит. Торгаш.
  • Alexsander Sokoloff
    Когда кормушки лишают - это всегда "политические репрессии". ))
    И не имеет значения кто у кого отжимает. Просто передел собственности и сфер влияния.
  • дмитрий иванов 527db324
    Ребятушки, давайте вообще прекратим использование слова "репрессии" по любому поводу и без такового. Репрессии - это холодная камера, миска помоев, пытки, месячный этап в "столыпине" или вообще товарняке со всеми своими пожитками, лагерь на целебном Севере, расстрел по приговору трибунала или просто по решению Генералиссимуса чекистами из "бюро №2". Современные версии это судьбы Немцова, Навального и десятков других посаженных, отравленных и просто убитых. А то, что у вас - это лафа и курорты с вознёй в песочнице и бесконечными кукареками В "Ударі" закликали владу "припинити репресії": "Рухатися в Європу шляхом Януковича абсурдно" - Цензор.НЕТ 5659
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