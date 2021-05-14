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Зеленський анонсував створення кібервійськ і посилення заходів з біологічної безпеки

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Зеленський анонсував створення кібервійськ і посилення заходів з біологічної безпеки
Сьогодні, 14 травня, Рада національної безпеки та оборони розглянула нагальні заходи щодо подальшої біологічної безпеки України, захисту кіберпростору і створення кібервійськ.

Як передає Цензор.НЕТ, про це за підсумками засідання РНБО повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Сьогодні ми розглянули нагальні заходи щодо подальшої біологічної безпеки України, захисту України в кіберпросторі та створення кібервійськ України", - повідомив Зеленський.

Як повідомлялося, на засіданні РНБО 14 травня говорили також про державні землі і будинки в Конча-Заспі, "якими почали користуватися незрозумілі люди за символічну плату". Крім того РНБО ввів санкції проти 557 українських ворів у законі і 111 іноземних кримінальних авторитетів.

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Топ коментарі

  • дмитрий иванов 527db324
    Напоминаю : ботофермы - это НЕ кибервойска Зеленский анонсировал создание кибервойск и усиление мер по биологической безопасности - Цензор.НЕТ 709
  • Гыг с Вами
    а киберартиллерия и киберавиация будут?а кибернави? Зеленский анонсировал создание кибервойск и усиление мер по биологической безопасности - Цензор.НЕТ 926
  • Алекс Мышкевич
    Порох возродил Армию, а
    ЗЕленский создал потешные войска....

    каждому свое Зеленский анонсировал создание кибервойск и усиление мер по биологической безопасности - Цензор.НЕТ 4850
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