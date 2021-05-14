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Робота над текстом закону про олігархів триває. Найближчим часом законопроєкт стане загальнодоступним, - Данілов

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Робота над текстом закону про олігархів триває. Найближчим часом законопроєкт стане загальнодоступним, - Данілов
Президентський законопроєкт про олігархів ("статус олігархів" або "деолігархізацію") поки ще перебуває в роботі. Найближчим часом його внесуть до Верховної Ради, і його текст стане загальнодоступним.

Як передає Цензор.НЕТ, про це на брифінгу повідомив секретар РНБО України Олексій Данілов.

"У мене є попередній проєкт закону, що стосується олігархів. Він зараз в роботі, зараз фахівці його відпрацьовують. Найближчим часом ви всі його побачите. Він буде внесений від імені президента до Верховної Ради і всі ці дефініції (щодо визначення терміну "олігарх" , і хто підпадає під цю категорію, - ред.) стануть відразу всім відомі", - повідомив секретар Радбезу.

Раніше Данілов повідомляв, що до переліку олігархів можуть потрапити 13 осіб.

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Топ коментарі

  • 18c49ed2
    Работа над текстом закона об олигархах продолжается. В ближайшее время законопроект станет общедоступным, - Данилов - Цензор.НЕТ 1929
  • Ан Мур
    "подобаються" мені такі 73/43%зебіли з їх дебілізмом...
  • Scorpman Y
    даже до зебилов дошло что "закон против олигархов" - направлен исключительно против личного врага бесноватого вовки-шута и его зебилов, и абсолютно не затрагивает ни коломойского, ахметова, пинчука и т.д.? Работа над текстом закона об олигархах продолжается. В ближайшее время законопроект станет общедоступным, - Данилов - Цензор.НЕТ 5902
    браво, зебилы! вы Шмогли))
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