У Харківській лікарні №17 проведено реконструкцію приймального відділення, - ОДА. ФОТО
Про це повідомила Харківська ОДА, передає Цензор.НЕТ.
"На початок 2020 року нам було запропоновано долучитися до Програми Президента "Велике будівництво" щодо оновлення приймальних відділень з діагностичними центрами. Ми розробили проєкт навесні 2020 року, був проведений тендер, і ми розпочали роботу. На той момент тут не було жодної можливості перебування людей. З моменту будівництва цієї будівлі ці приміщення використовувалися як суміжні, технічні", - розповів директор лікарні Дмитро Черепов.
У приміщеннях загальною площею близько 800 кв. м був проведений ремонт із заміною усіх комунікацій. В даний момент завершуються роботи у кабінетах, де буде встановлене сучасне високотехнологічне діагностичне обладнання.
Так у лікарні з’явиться один з найкращих у місті комп’ютерних томографів, апарат МРТ та ангіограф.
"До "Великого будівництва" ми не мали такого обладнання, як комп’ютерний томограф, магнітно-резонансний томограф, ангіограф. Нам доводилося направляти наших пацієнтів у інші заклади охорони здоров’я для діагностики. Тепер ми зможемо проводити діагностику та лікування у режимі 24 на 7. Це вкрай важливо для хворих з невідкладними станами, такими як гострий інфаркт, інсульт - на ангіографі ми зможемо оперувати їх у найкоротший термін", - зазначив директор лікарні.
Приймальне відділення також обладнали пандусом для перевезення хворих на ліжках-каталках. Крім цього, заклад отримав новий ресепшн на 20 посадкових місць.
Нагадаємо, в межах програми "Велике будівництво" в 2021 році заплановано спорудження, реконструкція і ремонт 177 приймальних відділень медзакладів.