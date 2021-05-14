У Харківській лікарні №17 проведено реконструкцію приймального відділення, - ОДА. ФОТО

У рамках програми "Велике будівництво" у Харківській міській клінічній багатопрофільній лікарні № 17 завершується масштабна реконструкція. В ході робіт приміщення цокольного поверху, які ніколи не використовувалися для обслуговування пацієнтів, були повністю оновлені.

Про це повідомила Харківська ОДА, передає Цензор.НЕТ.

"На початок 2020 року нам було запропоновано долучитися до Програми Президента "Велике будівництво" щодо оновлення приймальних відділень з діагностичними центрами. Ми розробили проєкт навесні 2020 року, був проведений тендер, і ми розпочали роботу. На той момент тут не було жодної можливості перебування людей. З моменту будівництва цієї будівлі ці приміщення використовувалися як суміжні, технічні", - розповів директор лікарні Дмитро Черепов.

У приміщеннях загальною площею близько 800 кв. м був проведений ремонт із заміною усіх комунікацій. В даний момент завершуються роботи у кабінетах, де буде встановлене сучасне високотехнологічне діагностичне обладнання.

Так у лікарні з’явиться один з найкращих у місті комп’ютерних томографів, апарат МРТ та ангіограф.

"До "Великого будівництва" ми не мали такого обладнання, як комп’ютерний томограф, магнітно-резонансний томограф, ангіограф. Нам доводилося направляти наших пацієнтів у інші заклади охорони здоров’я для діагностики. Тепер ми зможемо проводити діагностику та лікування у режимі 24 на 7. Це вкрай важливо для хворих з невідкладними станами, такими як гострий інфаркт, інсульт - на ангіографі ми зможемо оперувати їх у найкоротший термін", - зазначив директор лікарні.

Читайте також: На Харківщині відкрили реконструйоване приймальне відділення в одній з районних лікарень, - ОДА

Приймальне відділення також обладнали пандусом для перевезення хворих на ліжках-каталках. Крім цього, заклад отримав новий ресепшн на 20 посадкових місць.

Нагадаємо, в межах програми "Велике будівництво" в 2021 році заплановано спорудження, реконструкція і ремонт 177 приймальних відділень медзакладів.