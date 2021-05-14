Росія опублікувала список "недружніх країн": у ньому тільки США і Чехія

На думку офіційної Москви, ці країни роблять стосовно РФ "недружні" дії.

Список із двох країн затверджено розпорядженням уряду Російської Федерації, інформує Цензор.НЕТ.

"Затвердити перелік іноземних держав, що здійснюють недружні дії щодо Російської Федерації, громадян Російської Федерації або російських юридичних осіб", - сказано в тексті документа.

Згідно з розпорядженням, Чехія тепер може укладати трудові договори тільки з 19 фізичними особами в Росії, а США - ні з ким.

Раніше в Росії анонсували створення списку "недружніх" країн, які не зможуть наймати на роботу в дипломатичні місії співробітників із Росії.

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