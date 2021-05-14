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Міністром економрозвитку планують призначити Любченка, а інфраструктури - Кубракова, - "слуга народу" Гришина

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Міністром економрозвитку планують призначити Любченка, а інфраструктури - Кубракова, - "слуга народу" Гришина
Народний депутат із фракції "Слуга народу" Юлія Гришина назвала ймовірних претендентів на керівників міністерств економічного розвитку та інфраструктури.

Як передає Цензор.НЕТ, про це вона написала в Телеграмі

Гришина зазначила: "Замість Петрашка номінується кандидат Любченко. Замість Криклія - кандидат Кубраков. Мені все подобається!!"

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На сьогодні Олексій Любченко є головою Державної податкової служби, а Олександр Кубраков - голова Державного агентства автомобільних доріг України ("Укравтодор").

"Схоже ми втратили Голову податкової і знайшли Міністра економіки. Думаю, правильне рішення. У ДПС хороший кадровий резерв. А Мінекономіки очевидно потребує посилення", - підтвердив колега Гришиної по фракції голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, передає Інтерфакс-Україна.

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Топ коментарі

  • Сергій Кулик 2955aac4
    Тю, а юзика куда ж?!
  • Alexey Chernyavsky
    У зеленых как у тех с борделя, кровати таскают , меняют, а толку нет.
  • Шрек Баблокат
    а Юзик крикнул: "Работайте братья!" и подорвал учебную гранату..
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