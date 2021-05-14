Кабмін планує збільшити до 100 тис. грн суму депозиту, який не буде враховуватися при призначенні субсидій, - Лазебна

Міністр соціальної політики Марина Лазебна заявляє, що Кабінет Міністрів найближчим часом підніме до 100 тис. грн суму депозитів, які не враховуватимуться при призначенні житлової субсидії.

"З'явилися три нові критерії - була одна машина, стало дві (які не враховуватимуться при призначенні житлової субсидії - ред.), було одне житлове приміщення, стало - наявність двох, і третій - депозит. Це та історія, яка потребує аналізу. Оскільки депозит 56 тис. грн може бути навіть у пенсіонерки, яка там собі відкладала. Найближчим часом ми внесемо зміни, ми поправимо трішки ці речі, щоб заспокоїти людей... Наразі 56 тис. грн, а ми піднімемо до 100 тис. грн. Це точно", - сказала Лазебна в ефірі телеканалу "Україна 24", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Міністр також відповіла, що після верифікації в субсидії може бути відмовлено приблизно 3% домогосподарств за іншими критеріями, не пов'язаними з наявністю депозитів.

Як повідомлялося, на початку травня Кабмін зобов'язав претендентів на отримання субсидії для оплати житлово-комунальних платежів подавати разом із заявкою декларацію про доходи та витрати.

Крім зазначених змін, документ також розширює перелік джерел доходів, які враховуються для розрахунку середньомісячного сукупного доходу. Зокрема, тепер доходи від розміщення депозитів та дивіденди від цінних паперів враховуються при призначенні субсидій.

Читайте також: Нові правила нарахування субсидій: Кабмін зобов'язав подавати декларацію про доходи та витрати у разі оформлення заявки