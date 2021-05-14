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Вимагаємо від Зеленського негайно виселитися з держрезиденції на 4000 кв. м. і жити як Голобородько, – "ЄС"

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Вимагаємо від Зеленського негайно виселитися з держрезиденції на 4000 кв. м. і жити як Голобородько, – "ЄС"
"Європейська Солідарність" вимагає від Володимира Зеленського негайно виселитися з державної резиденції на 4000 квадратних метрів, жити як Голобородько, а дачу в Конча-Заспі, як він колись і обіцяв, передати дітям – тільки не своїм.

Про це йдеться в заяві партії "ЄС", інформує Цензор.НЕТ.

"Треба мати великі проблеми із совістю, щоб будучи мільйонером і володарем цілої низки нерухомості в Україні та за кордоном, доїти державний бюджет для того, щоб забезпечити собі люксове проживання у державній резиденції. Яка до того ж ще минулого року під переїзд Зеленського була відремонтована коштами державного бюджету.

Так, родина Зеленських напряму чи через офшорні компанії володіє будинком в Італії площею 413 квадратних метрів, який зареєстровано на його з дружиною італійську фірму San Tommaso S.R.L. Також є сім квартир, одна з яких – у Лондоні. А ще є квартира в Ялті, перереєстрована згідно із законодавством країни-окупанта.

Квартира Зеленського на Грушевського, 9 знаходиться в пішій досяжності від Офісу президента. Не потрібен навіть велосипед – а тим паче кортежі, які щоденно перешкоджають киянам пересуватися по місту", - заявили в "Євросолідарності".

У заяві наголошується, що "Європейська Солідарність" підтримує наміри РНБО розібратися, хто й на яких підставах – законно чи незаконно, морально чи аморально – проживає в Конча-Заспі.

У партії також нагадали, що Петро Порошенко – єдиний президент України, який не жив на державній дачі.

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Топ коментарі

  • Джура
    Шариков, а в чём проблема, ЗЕбил? Он во время своей каденции хоть один день жил на гос даче? Нет, не жил. У него состояние нажито легально, а не в оффшорах, как у твоего Зелёного ублюдка Требуем от Зеленского немедленно выселиться из госрезиденции на 4000 кв. м. и жить как Голобородько, - "ЕС" - Цензор.НЕТ 1049 Требуем от Зеленского немедленно выселиться из госрезиденции на 4000 кв. м. и жить как Голобородько, - "ЕС" - Цензор.НЕТ 7453
  • Maksim Perepelitca
    Требуем от Зеленского немедленно выселиться из госрезиденции на 4000 кв. м. и жить как Голобородько, - "ЕС" - Цензор.НЕТ 9593. Требуем от Зеленского немедленно выселиться из госрезиденции на 4000 кв. м. и жить как Голобородько, - "ЕС" - Цензор.НЕТ 4501 .
  • Стрелок
    Ооооо порох вошел в атаку
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