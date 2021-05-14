Вплив "ворів у законі" - пряма загроза нацбезпеці країни, - Аваков про санкції РНБО проти криміналітету

"Вори в законі" мають колосальний вплив на дестабілізацію політичної і соціально-економічної ситуації в Україні, тому Рада національної безпеки та оборони (РНБО) України вводить економічні санкції проти них, заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

Як передає Цензор.НЕТ, про це міністр Аваков написав на своїй сторінці в Twittеr.

"РНБО прийняло пропозицію уряду щодо низки санкцій проти "ворів у законі ": від блокування активів до примусового видворення з України! Вплив "ворів у законі" - пряма загроза нацбезпеці - тому нульова толерантність!", - написав він.

За словами Авакова, п'ятий рік в Україні зберігається тенденція зменшення рівня злочинності, що є результатом спільної роботи всіх правоохоронних органів.

"Єдина державна позиція нульової толерантності до кримінальних елементів, які загрожують безпеці України і її громадян. Потрібен комплексний підхід, який не дозволить цим злочинним суб'єктам і формуванням діяти в нашій державі. Організована злочинність - пряма загроза нацбезпеці України", - заявив Аваков під час засідання РНБО.

Так, міністр ініціював можливість введення персональних спеціальних економічних санкцій до осіб, які мають статус "ворів у законі".

Він також зазначив, що не менш важливим елементом боротьби з організованою злочинністю, є жорсткість умов відбування покарання такої категорії осіб.

"З цією метою бачимо за доцільне створити окрему установу виконання покарань у системі установ Державної кримінально-виконавчої служби Міністерства юстиції України", - підкреслив Аваков.

У свою чергу глава Нацполіції Ігор Клименко сказав, що на початок 2020 року в Україні перебувало 34 "вори в законі".

"І на сьогодні: 8 "ворів" видворено з України із забороною в'їзду; одного передано в порядку реадмісії; четверо покинули Україну і не поверталися. У результаті з 34-х "ворів у законі" наразі в Україні залишився 21. З них - двоє перебувають у СІЗО та установах виконання покарань; один під домашнім арештом; один у пункті тимчасового перебування іноземців. На волі поки перебувають 17 "ворів у законі". При цьому трьом особам оголошено підозру, а двоє проходять процедуру екстрадиції", - зазначив Клименко.

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За інформацією правоохоронців, за етнічною ознакою серед "ворів у законі" 356 грузинів, 129 росіян, 29 вірмен, 18 азербайджанців і 25 - інші.

Крім того, він підкреслив, що проти осіб, що координуються "ворами в законі" (як правило - це іноземці, які користуються недосконалістю українського законодавства), також треба вводити обмежувальні заходи.