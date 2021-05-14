Подання про відставку Степанова надійшло в Раду

До Верховної Ради надійшло подання прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля про відставку міністра охорони здоров'я Максима Степанова.

Про це повідомила прессекретарка голови парламенту Дмитра Разумкова Ольга Туній, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Офіційно повідомляю, що до Верховної Ради України надійшло подання прем'єр-міністра про відставку міністра охорони здоров'я Максима Степанова", - сказала Туній.

Сам Степанов в ефірі телеканалу "Україна 24" о 19:47, коментуючи відставку міністрів економіки й інфраструктури і відповідаючи на запитання ведучих про те, чи писав він заяву про відставку, заявив, що жодних заяв він не писав.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Зрозуміло, що посада міністра - це не довічно", - Степанов про можливу відставку

На уточнювальне запитання про те, що має статися для того, щоб цю заяву таки було написано, чиновник зазначив, що для цього необхідно, щоб "на табло у Верховній Раді з'явилося 226 голосів "за" постанову про його відставку".

Як повідомлялося, увечері у п'ятницю стало відомо, що міністр економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко та міністр інфраструктури Владислав Криклій подали заяви про відставку.