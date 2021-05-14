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5 із 6 членів наглядової ради "Нафтогазу" припинили свої повноваження

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5 із 6 членів наглядової ради "Нафтогазу" припинили свої повноваження
П’ять із шести членів Наглядової ради НАК "Нафтогаз України" - Клер Споттісвуд, Бруно Лескуа, Людо ван дер Хейден, Юлія Ковалів і Наталія Бойко - 30 квітня 2021 публічно оголосили про припинення своїх повноважень. Згідно з корпоративними процедурами, що діють наразі в компанії, припинення їх повноважень набуває чинності 14 травня цього року.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в інформації Департаменту з інтегрованих комунікацій НАК "Нафтогаз України"

Таким чином, у складі Наглядової ради Нафтогазу залишається Роберт Бенш, громадянин США, який був призначений як представник держави в 2020 році і перепризначений Урядом наприкінці квітня цього року.

Тому Наглядова рада не матиме кворуму для ухвалення вкрай необхідних рішень.

Один із варіантів врегулювання ситуації - призначення нового складу Наглядової ради НАК "Нафтогаз України".

Нагадаємо, Уряд визнав незадовільною діяльність Наглядової ради та правління НАК "Нафтогаз України" в 2020 році, проте акціонер в особі Кабміну незмінно налаштований на продовження реалізації реформи корпоративного управління.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наглядова рада "Нафтогазу" достроково йде у відставку з 14 травня

Топ коментарі

  • Чайка Київ
    Ці не кришували.
    Саме тому пліснява і лаштуала аферу. Щоб замінити їх корупційним лайном, яке буде кришувати олігархічних холуїв і мутні схеми прокладки.
  • Чайка Київ
    5 из 6 членов наблюдательного совета "Нафтогаза" прекратили свои полномочия - Цензор.НЕТ 478 Баболомойська трольня нелетіла.
  • Власов Сергей b3083465
    Vadym Glamazdin сейчас 5 із 6 членів наглядової ради "Нафтогазу" припинили свої повноваження - Цензор.НЕТ 2093 расслабляется.

    6 ч. ·

    Нафтогаз довгий час був ледь не єдиним бійцем проти Північного Потоку 2 всередині України. І навіть коли вдалося залучити інших, саме Нафтогаз був лідером цієї роботи. Зараз ця боротьба підійшла до критичної позначки, яку важливо перейти Україні і не дати перейти росіянам. Я дуже сподіваюся, що нове керівництво Нафтогазу має бачення, як це зробити, не збирається зупиняти цю роботу і, найважливіше, має людей, які зможуть це зробити. Я маю надію, але не маю впевненості…

    В Нафтогазі є команда, про яку багато хто знає. Ця команда останні чотири роки сфокусована на невеликій кількості, але дуже важливих справ. Головна з них - боротьба проти ПП2. І це дуже успішна команда. Саме завдяки цій команді вдалося підписати нову транзитну угоду у грудні 2019, адже ця команда отримала перший санкційний закон (PEESA) який миттєво зупинив будівництво ПП2. Саме ця команда наступні півтора роки стримувала російські намагання хоч би як добудувати газогін, або зняти санкції. Саме ця команда заклала підгрунтя для остаточної зупинки будівництва завдяки новому раунду санкцій (PEESCA). Ця ж команда займається питаннями більш глибокого залучення США у питання безпеку у Чорному морі, адже Нафтогаз прагне розпочати видобуток на шельфі. В Нафтогазі… була така команда…

    Останній місяць робота команди була заблокована з огляду на певні події всередині та навколо Нафтогазу. І це сталося саме тоді, коли росіяни вкрай активізувалися на добудові ПП2. Соупадєніє?.. А зараз ця команда у повному складі залишає Нафтогаз.

    Вчора був мій останній день роботи в Нафтогазі. Я дуже вдячний долі за цей безцінний досвід, я дуже вдячний всім колегам за ефективну співпрацю та фантастичну підтримку, я дуже гордий за те, чого вдалося досягти. Я щиро бажаю Компанії не зупинятися у розвитку і продовжувати бути надважливою опорою вільної та сильної України.

    Всім дякую. Далі буде…

    P.S. Доречі, саме цього дня у 2019 році у Сенаті США був офіційно зареєстрований законопроект, який у грудні того ж року став законом PEESA і зупинив будівництво ПП2.
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