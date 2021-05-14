Екскомандир "Азова" Жорін розповів, що робити з окупованими територіями після перемоги

З міркувань безпеки усієї держави Україна вже сьогодні має скласти план дій щодо реінтеграції тимчасово окупованих територій після повернення їх до складу України.

Про це заявив екскомандир полку "Азов", а зараз керівник штабу Національного КорпусМаксим Жорін під час свого виступу в рамках круглого столу "Шляхи реінтеграції окупованих територій" у Харкові, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, після повернення до складу України на цих територіях мають діяти військово-цивільні адміністрації, а вибори слід скасувати до завершення процесу деокупації.

"Що стосується моєї особистої думки, то я вважаю, що взагалі перші вибори на цих територіях можна було б проводити через 18 років. Логіка дуже проста: в такому випадку на вибори прийдуть українці, які вже народяться і виростуть під українським прапором", - вважає Жорін.

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Також, за словами керівника штабу Нацкорпусу, Україна має обдумати можливість обмеження автономії Криму. "Ми повинні будемо прийняти рішення про створення Кримської області. Повернення автономії Криму буде для нас означати те, що ми знову самі собі залишимо таку вибухівку уповільненої дії"", - заявив Жорін.

Серед іншого представник Нацкорпус пропонує ухвалити закон про колабораціонізм, що унеможливить участь у державному управлінні осіб, що співпрацювали з окупантами, а також ввести особливу податкову політику на деокупованих територіях з метою залучення сюди інвестицій.